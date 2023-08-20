سمير فرج: يحق لروسيا وأمريكا استخدام السلاح النووي في حالة واحدة

كشف اللواء سمير فرج المفكر الإستراتيجي، آخر التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية وهل هناك توقعات لحرب عالمية ثالثة.

وقال “فرج”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، “عندما نسأل عن إمكانية حدوث حرب عالمية ثانية يجب أن نسأل مباشرة من هي الدول التي لديها سلاح نووي”، منوها بأن “روسيا لديها 7 آلاف رأس نووي”.

وأضاف المفكر الإستراتيجي، "لو ضربت الـ 7 آلاف رأس النووية التي تملكها روسيا لقامت القيامة، وتدمر العالم، متابعا "الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك ثاني عدد رأس نووي بـ 6800 رأس".

وتابع "تم وضع قيود أنه لا تستخدم أي دولة من التسع دول عالميا أية سلاح نووي إلا في حالة مهاجمة أرضها وتهديد أمنها القومي، أما في أي حالة أخرى فلا سماح لاستخدام النووي"