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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مجسم.. بوسي تغازل جمهورها ومحبيها

بوسي
بوسي

حرصت المطربة بوسي، على مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهرت بوسي بإطلالة ساحرة ترتدي فستان مجسم ومكشوف، وهو ما أبرز رقة وجمال إطلالتها، واعتمدت مكياج صاخب ابرز جمال ملامحها، مع تسريحة شعر ملفتة.

اعتادت بوسي على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محطاهتمام متابعيها.

وتتميز بوسي بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد بوسي في أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

آخر أعمال بوسي

وكانت آخر أعمال الفنانة بوسي هي أغنية ارقص معايا، والتي طرحتها من خلال قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحققت الأغنية نجاح كبير منذر طرحها حيث تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع الفيديوهات يوتيوب منذ عرضها ولفترة طويلة، والأغنية من تأليف هاني عبد الكريم ومن ألحان مدين ومن توزيع يحيى يوسف.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٨٢٠_١٨٤٥٢٧

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