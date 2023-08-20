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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أغلى حاجة في حياتي .. منة فضالي تقضي عطلتها الصيفية رفقة والدتها

منة فضالي ووالدتها
منة فضالي ووالدتها

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها  صور جديدة برفقة والدتها أثناء قضائها إجازتها الصيفية بتركيا.

ونشرت منة فضالي مجموعة من الصور لفتت الأنظار عبر موقع "إنستجرام" وكتبت :" أمي أغلي حاجة في حياتي ربنا ما يحرمني منك أبدًا ولا من ضحكتك ودائمًا ماسكة في إيدي وسانداني وساندة عليا".

آخر أعمال منة فضالي

يذكر أن آخر أعمال منة فضالي مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى،مي كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم،فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا السعدى – جوهر.

كما شاركت منة فضالي في مسلسل " سره الباتع " رمضان 2023، مع المخرج خالد يوسف والذي تم عرضه على شاشةon الدرامية وهو مسلسل مكون من 30 حلقة ملحمة تاريخية، وحقق نجاح كبير على مستوى الجماهيري والنقاد،حيث جسدت منة فضالي دور شقيقة أحمد فهمي واستشهد زوجها ظابط الجيش أثناء تأدية عمله في سيناء ضحية العمليات الإرهابية الذي جسده الفنان أحمد صفوت.

مسلسل سره الباتع من بطولة  أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمروعبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفى، هايدي سليم.

 

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