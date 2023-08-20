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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

العاصفة الاستوائية هيلاري تسبب فيضانات كارثية نادرة في كاليفورنيا

صدى البلد

جلبت العاصفة الاستوائية هيلاري احتمالية حدوث فيضانات "كارثية ومهددة للحياة" إلى كاليفورنيا، اليوم الأحد، بينما تحذر من عواصف استوائية غير مسبوقة في لوس أنجلوس وسان دييجو.

 

ووفقا لما نشره موقع أكسيوس الأمريكي، فإن العاصفة تغرق بالأمطار المناطق الصحراوية بكاليفورنيا. وتزيد من معدلات هطول الأمطار الاستوائية، في مناطق لم تشهدها من قبل ومعرضة للفيضانات المفاجئة حتى في المزيد من الأمطار الغزيرة العادية.

 

تخضع ولاية كاليفورنيا لحالة الطوارئ بسبب العاصفة، ومن المتوقع اليوم عمليات الإجلاء بعيدًا عن المناطق الأكثر عرضة للانهيارات الطينية وتدفقات الحطام والمخاطر الأخرى في جنوب كاليفورنيا على وجه الخصوص.

 

قام مركز التنبؤ بالطقس برسم منطقة كبيرة في جنوب كاليفورنيا وجنوب غرب نيفادا باعتبارها تواجه "خطرًا كبيرًا" من الأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة يوم الأحد. ترتبط الأيام المخصصة للمخاطر العالية بحوالي 40٪ من جميع الوفيات المرتبطة بالفيضانات المفاجئة و 83٪ من جميع الأضرار المرتبطة بالفيضانات في الولايات المتحدة.

 

كانت العاصفة الاستوائية هيلاري تعبئ بأقصى رياح مستدامة تبلغ 70 ميلاً في الساعة، وتقع على بعد حوالي 220 ميلاً جنوب شرق سان دييجو، وكانت تتحرك من الشمال إلى الشمال الغربي بسرعة 25 ميلاً في الساعة.

 

من المحتمل أن تمنع هذه السرعة العاصفة من الانخفاض إلى ما دون حالة العاصفة الاستوائية قبل أن تصل إلى حدود كاليفورنيا.من المتوقع أن يضعف، لكن من المتوقع أن تظل هيلاري عاصفة استوائية قبل أن تصل إلى جنوب كاليفورنيا، حسبما قال المركز الوطني للأعاصير.

 

يُتوقع هطول أمطار غزيرة وأقوى رياح في جنوب كاليفورنيا بين صباح الأحد والمساء بالتوقيت المحلي. تشير مناقشة توقعات هطول الأمطار الغزيرة إلى احتمالية هطول الأمطار المحلية التي تصل إلى 10 بوصات، إلى جانب الانهيارات الطينية وتدفقات الحطام وغيرها من المخاطر التي تهدد الحياة.

 

لاحظ خبراء الأرصاد أن بعض نماذج الكمبيوتر كانت تتوقع كميات هطول الأمطار تتراوح بين 8 و 17 بوصة، وهو أمر لم يسمع به في هذه المنطقة. ذكر أن سجل هطول الأمطار في ولاية نيفادا على مدار 24 ساعة في خطر.

 

من المتوقع أن يتراوح إجمالي هطول الأمطار بين 2 إلى 4 بوصات في سان دييغو ولوس أنجلوس، مع انخفاض كميات أكبر تقترب من 6 إلى 8 بوصات أو أكثر في المرتفعات العالية والمناطق الصحراوية في الشرق.

 

تلقى 43 مليون شخص تحذيرات من عواصف استوائية حتى ظهر يوم السبت، من منطقة مترو لوس أنجلوس جنوبًا إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. من المتوقع أن تكون الرياح العاصفة أقوى على طول الساحل وفي مناطق التضاريس المرتفعة.

 

يؤدي تغير المناخ الذي يتسبب فيه الإنسان إلى زيادة تواتر وشدة أحداث هطول الأمطار الشديدة. كما أنها تسبب العواصف الاستوائية والأعاصير في إنتاج المزيد من الأمطار، حيث يسمح الغلاف الجوي والمحيطات الأكثر دفئًا لهذه العواصف بحمل المزيد من الرطوبة.

 

في السنوات الأخيرة، كان هناك اتجاه نحو المزيد من التكثيف السريع المتكرر للأعاصير، فضلاً عن قفزات أكبر في الشدة على مدى فترات أقصر، والتي ارتبطت بتغير المناخ الذي يسببه الإنسان.

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