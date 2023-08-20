أحمد موسى: لا توجد شبهة فساد تجاه مجلس الزمالك المستقيل

كشف الإعلامي أحمد موسى، مفاجأة عاجلة عن مجلس الزمالك السابق "المستقيل"، قائلا:" ليست هناك أي شبه فساد تجاه مجلس الزمالك السابق ولم يتم توجيه أي ضغوط لإجبارهم علي الاستقالة".



وتابع موسى خلال برنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"مجلس الزمالك استقال لوحده دون أي قضايا أو وجود فساد، متابعا:" :" مصلحة الزمالك هي الوقوف بجانبه ودعمه".

وأضاف:" أمامكم النادي الآن يحتاج تكاتف أولاده ، متابعا:" يجب ان نساند نادي الزمالك وأن ندعم الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها والخطوة القادمة في يد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي".