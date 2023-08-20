عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسين لبيب يطالب بـ إنشاء شركة للكرة في الزمالك تضم إدارة احترافية

حسين لبيب
حسين لبيب

أعرب حسين لبيب، الرئيس السابق لنادي الزمالك، عن تقديره لمجموعة اللاعبين والجهاز الفني والإداري في النادي، مؤكدا أن الزمالك يضم لاعبين مؤهلين ومهاريين بشكل كبير.

وشدد لبيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي”والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، على أن الفريق الحالي قادر على الإسهام في تحقيق النجاح، مشيرا إلى أن هؤلاء اللاعبين ساهموا في تحقيق بطولتي الدوري لمدة عامين متتاليين.

وأكد ضرورة توفير خبرات رياضية وإدارية محترفة؛ لدعم النادي، وأثنى على دور جمهور الزمالك في دعم الفريق، وأنه يعتز بذلك.

وأشار لبيب، إلى أن الزمالك يعاني من أزمة مالية صعبة حاليًا، واقترح إنشاء شركة لكرة القدم في النادي؛ لزيادة الموارد المالية، موضحا أن هذه الشركة يجب أن تتبع نماذج احترافية؛ لضمان أقصى استفادة للنادي.

ولفت إلى أن الزمالك لديه اسم قوي في الوطن العربي وإفريقيا، ويجب تخصيص إدارة محترفة؛ لتسويقه بشكل فعال.

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى “صدى البلد جمهور الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل..أكبر عملية تهريب| إحالة 3 مسؤولين بجهاز رقابي إلى المحاكمة الجنائية

مصرع المئات.. بيان عاجل للقوات المسلحة السودانية بشأن خسائر ميليشيا الدعم السريع

انتهاء أزمة أحمد القندوسي في الأهلي ..خاص

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

عاجل .. استقالة المدير التنفيذي والنشاط الرياضي لنادي الزمالك

اعتزال اضطراري وإقامة جبرية.. «الباز» يفجر مفاجآت مدوية عن الزعيم عادل إمام| فيديو

العريس خليجي والمعازيم "بتلم" فلوس| فيديو العروسة المصرية يثير غضب المتابعين.. وهذه حقيقة جنسيتهما

ترشيحاتنا

شيكابالا يتجاهل استقالة مجلس الزمالك.. ماذا فعل؟

البشبيشي: الإخوان لم يكونوا واثقين في مهدي عاكف حين كان مرشدا للجماعة

البشبيشي: عبد الله عزام هو المسئول عن تجنيد الشباب العرب وإرسالهم لأفغانستان

حسين لبيب: زيزو كنز وأنا ضد التفريط فيه| فيديو

باحث سياسي: انتخابات 2005 شهدت ألاعيب الإخوان وتدليسهم وتزويرهم

طارق البشبيشي: الإخوان يزرعون في الشباب أنهم أصحاب مهمة عظمى «عبر الانضمام للجماعة»

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضربوا حارس المرمى.. اشتباكات بين مشجعي ناديين إنجليزيين بعد هدف التعادل

الكهرباء مش هتقطع تاني| بشرى سارة للمواطنين.. موعد إنهاء تخفيف الأحمال (تفاصيل)

بعد بيعه شقة لـ كلب.. مدير عقاري يواجه تهمة في إيران.. فيديو

شاهد .. نهاية مأساوية لـ كهلين أثناء مسابقة الرجل الحديدي في أيرلندا 

فيديو

أكلوا وهربوا.. رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لحل أزمة 4 سياح بألبانيا

«حذرتهم مسبقًا».. طبيب يفجر مفاجأة صادمة حول سفاحة الرضع «فيديوجراف»

قرارات عاجلة من التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

تركي آل الشيخ يعلق على تعاقد قنوات الدوري السعودي مع مدحت شلبي «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ