حسين لبيب يطالب بـ إنشاء شركة للكرة في الزمالك تضم إدارة احترافية

أعرب حسين لبيب، الرئيس السابق لنادي الزمالك، عن تقديره لمجموعة اللاعبين والجهاز الفني والإداري في النادي، مؤكدا أن الزمالك يضم لاعبين مؤهلين ومهاريين بشكل كبير.

وشدد لبيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي”والمذاع عبر قناة “صدى البلد”، على أن الفريق الحالي قادر على الإسهام في تحقيق النجاح، مشيرا إلى أن هؤلاء اللاعبين ساهموا في تحقيق بطولتي الدوري لمدة عامين متتاليين.

وأكد ضرورة توفير خبرات رياضية وإدارية محترفة؛ لدعم النادي، وأثنى على دور جمهور الزمالك في دعم الفريق، وأنه يعتز بذلك.

وأشار لبيب، إلى أن الزمالك يعاني من أزمة مالية صعبة حاليًا، واقترح إنشاء شركة لكرة القدم في النادي؛ لزيادة الموارد المالية، موضحا أن هذه الشركة يجب أن تتبع نماذج احترافية؛ لضمان أقصى استفادة للنادي.

ولفت إلى أن الزمالك لديه اسم قوي في الوطن العربي وإفريقيا، ويجب تخصيص إدارة محترفة؛ لتسويقه بشكل فعال.