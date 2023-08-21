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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير شديد اللهجة من المجلس العسكري في النيجر إلى الإيكواس

النيجر
النيجر

كشفت وسائل إعلام عن رفض المجلس العسكري الحاكم في النيجر التنازل عن الحكم.

ووفقا لوكالة سبوتنيك الروسية قال المجلس العسكري في النيجر إلى وفد مجموعة "إيكواس" إنه متمسك بعدم عودة الرئيس محمد بازوم.

وحذر المجلس العسكري في النيجر وفد مجموعة الإيكواس من أي مغامرة عسكرية تقاد ضد النيجر.

ومن ناحية أخرى، قالت وزيرة خارجية بلجيكا، أمس الأحد، إن بلجيكا أجلت 130 شخصا آخرين من النيجر التي تسيطر عليها حاليا القوات المسلحة بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم.

وأضافت وزيرة الخارجية، حجة لحبيب، في بيان "خلال الأيام القليلة الماضية، أعيد حوالي 130 بلجيكيا ومواطنا في الاتحاد الأوروبي ومستحقين من النيجر".  وأضافت "أود أن أشكر إدارتي الدفاع واللجوء والهجرة على دورهما المهم، وكذلك طاقم سفارتنا على تعاملهم الماهر مع الوضع".

الرئيس محمد بازوم الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري الحاكم في النيجر

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