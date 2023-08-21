أفضل إصدار موبايل iPhone يمكنك شراؤه في 2023

تم إصدار هاتف آيفون iPhone 14 Pro Max في سبتمبر 2023، وهو أحدث وأقوى هاتف iPhone حتى الآن. يتميز بشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة، ومجموعة شرائح A16 Bionic، وكاميرات ثلاثية العدسة، وعمر بطارية طويل.

الشاشة

تتمتع شاشة iPhone 14 Pro Max بدقة 2778 × 1284 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، ودعم HDR. تجعلها هذه الشاشة مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو الألعاب أو العمل على المستندات.

مجموعة شرائح A16 Bionic

يتميز iPhone 14 Pro Max بمجموعة شرائح A16 Bionic، وهي أسرع مجموعة شرائح في أي هاتف ذكي. تتيح لك هذه المجموعة الشرائح تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة بسلاسة، كما أنها تتمتع بعمر بطارية طويل.

الكاميرات

يتميز iPhone 14 Pro Max بكاميرات ثلاثية العدسة، بما في ذلك كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الدقة بدقة 12 ميجابكسل، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل. تلتقط هذه الكاميرات صورًا ومقاطع فيديو رائعة في جميع ظروف الإضاءة.

عمر البطارية

يتمتع iPhone 14 Pro Max بعمر بطارية طويل، حيث يمكنه تشغيل الفيديو لمدة تصل إلى 28 ساعة. هذا يجعله مثاليًا للأشخاص الذين يقضون وقتًا طويلاً بعيدًا عن الشاحن.

السعر

يبدأ سعر iPhone 14 Pro Max من 1199 دولارًا. هذا مبلغ كبير من المال، ولكنه يستحق ذلك إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف iPhone.

إذا كنت تبحث عن أفضل هاتف iPhone يمكنك شراؤه في عام 2023، فإن iPhone 14 Pro Max هو الخيار الأفضل. يتميز بشاشة رائعة، ومجموعة شرائح قوية، وكاميرات رائعة، وعمر بطارية طويل.