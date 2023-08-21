ارتفاع جديد.. مفاجأة في أسعار الذهب عالمياً

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، اليوم الاثنين من أدنى مستوياتها في خمسة أشهر، بعدما تراجعت في الجلسات الخمس الماضية.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.3% إلى 1892.88 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.3% إلى 1921.70 دولار، حسبما أفادت رويترز.

وانخفض الذهب إلى أدنى مستوى له منذ منتصف مارس مسجلا 1883.70 دولار الأسبوع الماضي بعدما أدت بيانات اقتصادية متفائلة إلى زيادة الرهانات على استمرار ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لفترة أطول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت العقود الفورية للفضة 0.7 إلى 22.85 دولار للأوقية وصعد البلاتين 0.1 إلى 910.83 دولار. وزاد البلاديوم 0.2 إلى 1258.49 دولار.