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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الخواجة يثير أزمة.. رابطة الأندية تطالب برحيل بيريرا واتحاد الكرة يرفض الوصاية

بيريرا وخالد الدرندلي
بيريرا وخالد الدرندلي

تسبب البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام فى اتحاد الكرة في أزمة حادة بين الجبلاية برئاسة جمال علام ورابطة الأندية المحترفة .

 وأكدت مصادر مطلعة داخل اتحاد الكرة، أن الهجوم الضاري على الخواجة بيريرا من جانب رابطة الأندية المحترفة بداعي تكبيده خزينة الجبلاية آلاف الدولارات دون تحقيق أي تطور ملموس في التحكيم تسبب فى حالة غضب داخل الجبلاية . 

وشددت على أن  مسؤولو اتحاد الكرة رفضوا فرض الوصاية من جانب رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب على ملف البرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام. 

وأشارت إلى أن البرتغالي فيتور بيريرا ينتظر عقد جلسة مع مسؤلي اتحاد الكرة لوضع الرتوش الأخيرة والتعرف على مصير استمراره من عدمه بعد هجوم رابطة الأندية المحترفة عليه.

وأفادت بأن الآونة الأخيرة شهدت خلافا حادا بين اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة والمهندس عامر حسين رئيس ادارة المسابقات حول الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا.  

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مخطط ثروت سويلم لإقصاء بيريرا

 

ولفتت إلى أن اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة يقود لوبي الإطاحة بالبرتغالي فيتور بيريرا من رئاسة لجنة الحكام فى قادم الأيام. 

وطرح ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، عبر تصريحات تلفزيونية الاستعانة بخدمات أحد الثنائي جمال الغندور وسمير عثمان من اجل تولى منصب رئيس لجنة الحكام فى حال الاطاحة بالبرتغالي بيريرا.

وأبدي ثروت سويلم ، استياءه من منح اتحاد الكرة راتبا للبرتغالي بيريرا رئيس لجنة الحكام الذى تخطي 120 ألف دولار.

وشدد سويلم، لمسؤولي الجبلاية على انه يجب أن يكون رئيس لجنة الحكام مصريًا ويعرف ثقافة التحكيم المصري على غرار جمال الغندور وسمير عثمان.

وأشار ثروت سويلم ، لمسؤولي الجبلاية إلى أنه لو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري.

وطرح ثروت سويلم ، عضو رابطة الأندية المحترفة اسماء لخلافة البرتغالي فيتور بيريرا جاء أبرزها : سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة وجمال الغندور.

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عامر حسين يرفض استبعاد بيريرا
 

فيما رفض عامر حسين عضو مجلس الادارة المشرف علي المسابقات في تصريحات إذاعية دعوات اللواء ثروت سويلم عضو رابطة الاندية برحيل بيريرا رئيس لجنة الحكام.

وتمسك عامر حسين بوجود بيريرا لعدم وجود أية فائدة منه وطلب من اللواء ثروت سويلم تخفيف الهجوم علي البرتغالي الأمر الذى تسبب في خلاف بين ثنائي رابطة الأندية المحترفة. 

بيريرا لجنة الحكام اتحاد الكرة جمال علام رابطة الأندية المحترفة ثروت سويلم عامر حسين

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