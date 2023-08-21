ضبط صاحب مخبز استولى على 18 جول دقيق بلدي مدعما بالغربية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط صاحب مخبز بكفرالزيات، استولى على 18 جوال دقيق بلدى مدعما، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية بكفرالزيات، من ضبط صاحب مخبز استولى على 18 جوال دقيق مدعما من الحصص المخصصة له بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد المخبز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.