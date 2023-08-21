أحمد حسن يتحدث عن بقاء كريستو في الاهلي.. تفاصيل

أعلن اللاعب أحمد حسن نجم مصر الستبق إقتراب كريستو من من البقاء مع الأهلي في الموسم المقبل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"خاص.. كريستو يقترب من البقاء مع الأهلي في الموسم المقبل".

يسابق مسئولو النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، الزمن؛ من أجل إقناع أحمد القندوسي لاعب الفريق الأول، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، على سبيل الإعارة، لمدة موسم.

ويرغب النادي الأهلي في رحيل القندوسي؛ لقيد مهاجم أجنبي بدلا منه، في ظل اكتمال قائمة الأجانب خلال الوقت الحالي، بتواجد 5 لاعبين، وهم: "التونسي علي معلول، محمد الضاوي "كريستو"، بيرسي تاو، أليو ديانج، أحمد القندوسي".

ويعقد مسئولو الأهلي خلال الفترة الحالية أكثر من جلسة خاصة مع القندوسي؛ لإقناعه بالرحيل، خاصة في ظل امتلاك اللاعب للعديد من العروض سواء المحلية أو العربية .

بينما يرفض اللاعب الرحيل عن صفوف النادي الأهلي؛ لتنشأ أزمة جديدة داخل صفوف الفريق، تضع مسئولي المارد في مأزق.