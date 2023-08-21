سرق محل عمله واختلق قصة مثيرة بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بسرقة أحد المحال بدائرة قسم شرطة العمرانية.

بالإنتقال والفحص وبسؤال (مالك المحل - عامل بالمحل) أقر الأول بتلقيه إتصال هاتفى من الثانى أبلغه بقيام أحد الأشخاص بتهديده بإستخدام سلاح أبيض "مطواة" وتكبيله وإجباره على فتح الخزينة وتمكن من سرقة مبلغ مالى وفر هارباً.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين عدم صحة رواية العامل وتبين إشتراكه مع (شخصين آخرين- مقيمين بالجيزة) فى إرتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما.. وبمواجهتهما إعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع العامل، وأرشدوا عن المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.