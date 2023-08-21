سقوط 3 رجال شرطة مزيفين بعد عملية سرقة بأسوان

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أسوان بمديرية أمن أسوان عن سيدة وأحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول"، بأنه حال استقلالهما سيارة متجهين إلى محل عملهما بدائرة القسم، فوجئا بقيام ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة "ملاكى"، باستيقافهما وإيهامهما بأنهم من رجال الشرطة والاستيلاء منهما على 3 هواتف محمولة- 2 لاب توب- مبلغ مالى- حقيبة بها بعض الأوراق الخاصة بهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.