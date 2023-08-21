رئيس جامعة الملك فيصل يفتتح ملتقى الصناعات الغذائية والتحويلية في التمور

يفتتح رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بعد غدٍ الأربعاء " ملتقى الصناعات الغذائية والتحويلية في التمور"، الذي ينظمه مركز التميز البحثي في النخيل والتمور في الجامعة بالتعاون مع غرفة الأحساء، وذلك في مدرج المراكز البحثية بمقر الجامعة في الهفوف.

وبحسب وكالة أنباء السعودية الرسمية “واس”، فقدأوضحت الجامعة إلى أن الملتقى يهدف إلى تعزيز التطوير والابتكار في صناعة التمور، وتوفير منصة مهمة لتبادل الأفكار.

إضافة إلى مشاركة أحدث الأبحاث والممارسات بين الباحثين والمنتجين والمستثمرين، وذلك سعياً لترسيخ أهمية التمور كواحدة من الصادرات الرئيسية السعودية.

وأبانت الجامعة أن الملتقى سيتضمن إقامة جلسات حوارية متخصصة في مجال الأبحاث في النخيل والتمور، إضافة إلى معرض لمركز التميز البحثي في النخيل والتمور يشارك فيه عدد من المتخصصين في هذا المجال.