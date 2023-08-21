مرتضى منصور السبب.. سليمان وهدان يفجر مفاجأة عن الحجز على أرصدة الزمالك

فجر سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور، رئيس الزمالك الأسبق، فيما يتعلق بقصة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، وهو ما أثر بدوره على القلعة البيضاء في الموسم الماضي، وعلى قطاعات عديدة داخل القلعة البيضاء، حتى انتهى الأمر باستقالة مجلس إدارة الفارس الأبيض بالكامل.

سليمان وهدان: مرتضى منصور وخلافه الشخصي أحد أسباب الحجز على أرصدة الزمالك

وقال "وهدان"، خلال تصريحات عبر "العربية"، إن نادي الزمالك نادي كبير، إلا أنه عانى من مشاكل عديدة، منها مشاكل مع الضرائب، ومشاكل مع وزارة الأوقاف، ووزارة الكهرباء، ومشاكل مع الهيئة العامة للتعمير، ومشاكل خاصة باللوجستيات بالنسبة للألعاب الرياضية الموجودة.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك، أن الفارس الأبيض غني جدا، ولديه موارد كبيرة جدا، ويعد هو النادي الشعبي الذي يمتلك أكبر طبقة متوسطة، إذ أنه يتواجد في منطقة شعبية ما بين منطقة ميت عقبة، وإمبابة والمهندسين، ولذلك يتخذ طابع الطبقة المتوسطة التي تمثل جزء كبير من الشعب المصري في الفترة الراهنة.

وعن السبب وراء الحجز على أرصدة النادي، عقب سليمان وهدان قائلا إن الأمر يتم تجزئته لمرحلتين، المرحلة الأولى هي حكم صدر لممدوح عباس، رئيس الزمالك الأسبق، ثم تدخل مرتضى منصور وطالب وزير المالية بالحجز على أرصدة النادي، بصفة أن الضرائب هي جهة سيادية، ومن حقها الاستفادة أولا، إذ أنها تسبق في الحجز على أي حجز مدني وفقا للقانون.

وأردف: "مرتضى منصور السبب وكذلك ممدوح عباس الاتنين، مقدرش أعفي المستشار مرتضى منصور في الإشكالية أو ممدوح عباس، عشان هو كان خلاف شخصي تضرر منه نادي الزمالك في النهاية، ولن يستفاد المستشار مرتضى منصور، أو ممدوح عباس من هذا الخلاف، والمتضرر الوحيد هو نادي الزمالك".

وفي سياق متصل، كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن عن تقديمه استقالة جماعية من المجلس في الفترة الراهنة، وذلك بعدما وجدوا أن الأمور أصبحت صعبة بشكل كبير داخل القلعة البيضاء في الوقت الحالي، وأنه من الصعب التواجد في الفترة الراهنة.