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رئيس التحرير
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نهاية قصة زيزو مع الزمالك.. محاولات لإقناع اللاعب بالبقاء في البيت الأبيض

تسنيم خيري مذيعة
تسنيم خيري مذيعة صدى البلد

قدمت تسنيم خيري مذيعة صدى البلد عن  مشاركة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ومنتخب مصر منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب زيزو: “للتوضيح ولحق جماهير الزمالك عليا، أولا كل الشكر علي الحب من جماهير نادي الزمالك العظيمة الداعمة دائما للنادي بشكل عام ولزيزو بشكل خاص ، كل ما اثار الأيام الماضية علي ان رغبتي هي الرحيل عن نادي الزمالك ما هو الا اجتهادات من اجتهادات السوشيال ميديا و الله اعلم من كان مصدرها”.

وتابع: “رغبتي كانت وستظل دائما في مصلحه نادي الزمالك وجماهيره ، و اذا كانت رغبت جماهير نادي الزمالك و اداره النادي في انتقالي لأي نادي للاستفادة المادية او أيا كان السبب سأكون انا اول داعم لهذا القرار ولكن ، رغبتي كانت وستظل هي البقاء في نادي الزمالك أكبر وقت ممكن لمساعدة الفريق في اوقاته الصعبة قبل أوقات الفرح ، يجب ان تتكاتف جماهير نادي الزمالك مع اللاعبين الذين تحملوا ما لن يقدر عليه بشر يجب ان تعلم جماهير نادي الزمالك ان لاعبين الفريق يتحملون جزء من الموسم الماضي ولكن بلاعبين آخرين لكان الوضع اكثر سوء ،تعودت ان أكون صريحا و ان اتق الله في كل كلمه و كل موقف مهما كانت عواقبه ، ما مضي فا هو ماضي و يجب ان نتكاتف من اجل كيان كبير اسمه نادي الزمالك”..لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو 

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