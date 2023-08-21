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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحضير لزيارة مرتقبة.. اجتماع تركي روسي هام في أنقرة

روسيا وتركيا
روسيا وتركيا

أعلنت السفارة الروسية في أنقرة، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان التقى بـ السفير الروسي لدى تركيا أليكسي يروخوف لمناقشة القضايا الحالية على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي.

وأضافت السفارة الروسية في بيان لها، أن "الجانبين ناقشا القضايا الحالية على جدول الأعمال الثنائي والاقليمي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن فيدان قد يقوم بزيارة لـ روسيا في المستقبل القريب للتحضير لاجتماع بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 

وأعرب الرئيس التركي عن أمله في أن يلتقي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في سبتمبر القادم.

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