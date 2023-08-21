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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يطلق شعلة أسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهد اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انطلاق فعاليات شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر والمقرر عقده بالجامعة في سبتمبر ٢٠٢٣، حيث تم استقبال فريق  مهرجان انتقال الشعلة واستلام علم الأسبوع واستلام الشعلة واعطاء إشارة البدء بالانطلاق.

وعقب ذلك انتقلت الشعلة من أمام مبنى رئاسة الجامعة إلى كليات الجامعة في كليات الطب والحاسبات والذكاء الاصطناعي وكليتي الحقوق والتربية.

ويكون مسار الشعلة بكليات الجامعة خلال الأيام القادمة يوم الثلاثاء ٢٢ اغسطس كلية التمريض والعلوم والتجارة والآداب، يوم الاحد ٢٧ اغسطس بكليات الفنون الجميله والتربية الموسيقيه والتربية الفنيه، يوم الاربعاء ٣٠ اغسطس في كليات الصيدلة وهندسة حلوان، يوم الخميس ٣١ اغسطس بكليات التربيه الرياضية بنات والسياحه والفنادق والاقتصاد المنزلي، يوم الاحد ٣ سبتمبر بكليات التكنولوجيا والتعليم وهندسة المطرية، يوم الاثنين ٤ سبتمبر بكليات الفنون التطبيقية والتربيه الرياضيه بنين، يوم الثلاثاء ٥ سبتمبر كلية الخدمة الاجتماعية.

وتنطلق شعلة الاسبوع الى الجامعات طبقا للجدول التالي يوم ٢٣ اغسطس في جامعة أسيوط، يوم ٢٤ اغسطس في جامعة المنيا، يوم ٢٨ أغسطس في جامعة الزقازيق، يوم ٢٩ أغسطس في جامعة قناة السويس، يوم ٤ سبتمبر في جامعة القاهرة، يوم ٥ سبتمبر في جامعة المنوفيه، يوم ٥ سبتمبر في جامعة المنصورة، ويوم ٦ سبتمبر بجامعة كفرالشيخ.

عقدت فعاليات إطلاق شعلة أسبوع شباب الجامعات من جامعة حلوان بحضور الأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

أقيمت مراسم تدشين شعلة اسبوع شباب الجامعات بتنظيم الادارة العامة لرعاية الشباب برئاسة محمد جاد وبإشراف أسامة خير، وتنفيذ فريق مهرجان الشعلة د. رحمة فوزي ، ود. محمود رشاد ، د. مصطفي رزق ، وبهاء عبد القادر ، ومحمود قاسم.

أسبوع شباب الجامعات التعليم والطلاب Jobs Education الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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