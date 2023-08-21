عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البرازيلي: قرارات بريكس ستؤثر على المنظمات الدولية الأخرى

الرئيس البرازيلي
الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا

وصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس المزمع انطلاقها غدا الثلاثاء.

وأكد الرئيس البرازيلي لدى وصوله إلى جنوب أفريقيا، أن القرارات التي ستتخذ في قمة بريكس المقبلة ستؤثر على المنظمات الدولية الأخرى، بحسب ما أورته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت حكومة جنوب إفريقيا عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" إن "دا سيلفا" وصل إلى جنوب إفريقيا برفقة زوجته السيدة روزانجيلا دا سيلفا، إلى مطار أو آر تامبو الدولي في جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس الخامسة عشرة.

وقال لولا فور وصوله إن القرارات التي ستتخذ خلال القمة المقبلة ستؤثر على المنظمات والمنتديات الدولية الأخرى مثل مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس البرازيلي أنه يفضل مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا خلال القمة، رغم أنه أكد أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "دبلوماسي مهم للغاية وذو خبرة".

وكان لولا دا سيلفا قد أعلن في وقت سابق أن البرازيل تعتزم إثارة القضية في قمة الكتلة المقبلة في جنوب إفريقيا في أغسطس، وهي الخطوة التي تدعمها روسيا أيضا.

وستعقد قمة بريكس في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ومن المتوقع أن يحضرها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وزعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا كما سيحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

الرئيس البرازيلي قرارات بريكس بريكس لولا دا سيلفا جنوب افريقيا مجموعة العشرين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين وزير الخارجية الروسي لافروف البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

تسليم نفسه أو القبض عليه.. هل يتم حبس مرتضى منصور 6 أشهر؟.. تفاصيل

فائدة 25% لمدة عام.. كيف تحصل على أعلى عائد استثمار حاليا؟

ضربة قاصمة للدولار وصندوق النقد.. مفاجأة بنك بريكس قبل يوم من القمة

اشتراطات البناء 2023.. ضوابط جديدة لمنح التراخيص والتعلية تنتظر الموافقة.. تفاصيل

خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

موضوعات متعلقة

التخلي عن الدولار.. روسيا تكشف عن مفاجأة مدوية بشأن مجموعة بريكس

إيران تؤكد أهمية عضويتها في مجموعة بريكس

ترشيحاتنا

ننشر بنود ضوابط موسم العمرة 1445 هـ .. مستند

نمو الناتج المحلي "صفر".. اقتصاد ألمانيا يتعرض لكارثة خلال الربع الثالث

وزير الطيران يشهد توقيع مذكرتي تفاهم لإنشاء مبنى الركاب 4 بمطار القاهرة

نتيجة طعون الثانوية الأزهرية 2023.. برقم الجلوس

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن أشهر مطاعم الأكل الجاهز

السويد.. "حارق القرآن الكريم" يتعرض للضرب في ضواحي ستوكهولم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البصل جوليان ده يطلع إيه؟.. منشور يثير الجدل على السوشيال ميديا

لعشاء مختلف.. طريقة عمل صينية التوست  المخبوز

مقطع فيديو لن تصدقه لاقتحام سيارة لصالون حلاقة..شاهد

مع ارتفاع درجة الحرارة.. موضة جديدة للملابس الواقية من الشمس| تعرف عليها

فيديو

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهورا بطريقة غير متوقعة

600 كيلو قلبت السوق .. توقعات بإنخفاض الذهب في هذا الموعد

"عمار يا سعودية"|محمد الحلو في مرمى النقد بسبب تغيير كلمات أشهر أغانيه

رفع القيد وتحرير الأرصدة.. تحديات تواجه الزمالك بعد تعيين لجنة مؤقتة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ