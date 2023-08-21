الرئيس البرازيلي: قرارات بريكس ستؤثر على المنظمات الدولية الأخرى

وصل الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اليوم الاثنين إلى جنوب إفريقيا للمشاركة في قمة بريكس المزمع انطلاقها غدا الثلاثاء.

وأكد الرئيس البرازيلي لدى وصوله إلى جنوب أفريقيا، أن القرارات التي ستتخذ في قمة بريكس المقبلة ستؤثر على المنظمات الدولية الأخرى، بحسب ما أورته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت حكومة جنوب إفريقيا عبر حسابها الرسمي بموقع "إكس" إن "دا سيلفا" وصل إلى جنوب إفريقيا برفقة زوجته السيدة روزانجيلا دا سيلفا، إلى مطار أو آر تامبو الدولي في جنوب إفريقيا لحضور قمة بريكس الخامسة عشرة.

وقال لولا فور وصوله إن القرارات التي ستتخذ خلال القمة المقبلة ستؤثر على المنظمات والمنتديات الدولية الأخرى مثل مجموعة العشرين والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف الرئيس البرازيلي أنه يفضل مقابلة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا خلال القمة، رغم أنه أكد أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "دبلوماسي مهم للغاية وذو خبرة".

وكان لولا دا سيلفا قد أعلن في وقت سابق أن البرازيل تعتزم إثارة القضية في قمة الكتلة المقبلة في جنوب إفريقيا في أغسطس، وهي الخطوة التي تدعمها روسيا أيضا.

وستعقد قمة بريكس في جوهانسبرج في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس، ومن المتوقع أن يحضرها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وزعماء الصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا كما سيحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.