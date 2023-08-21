مصرع عنصر إجرامي وإصابة آخر بالدقهلية

لقى أحد العناصر الخطرة من مروجى المخدرات بمحافظة الدقهلية مصرعة واصيب آخر فى مواجهة قوات الشرطة .

وتبين ان المتهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى 5 قضايا "قتل - إتجار فى المخدرات" ومحكوم على أحدهما فى عدد 2 جناية "قتل ومخدرات" بإجمالى 17 سنة سجن.