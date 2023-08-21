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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل يحق لمجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات المقبلة.. خبير يوضح

مرتضي منصور
مرتضي منصور

قال الخبير الرياضي عامر العمايرة، إنه بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، تم تشكيل لجنة ثلاثية تهدف إلى تسهيل إدارة شؤون النادي وتضم هذه اللجنة مديرًا تنفيذيًا ومديرًا ماليًا ومديرًا للنشاط الرياضي.

وأوضح العمايرة خلال مشاركته في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذه اللجنة ستتولى إدارة شؤون النادي حتى تاريخ 31 أكتوبر، وأشار إلى أنه في حال تلقت اللجنة دعوة في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر، سيتم تحديد تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

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تفاصيل حبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ في قضية الموظفة

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وأضاف أن مجلس إدارة نادي الزمالك قدم استقالته بالكامل، مؤكدا أن أعضاء المجلس السابق لديهم الحق في الترشح لانتخابات المجلس المقبل باستثناء رئيس النادي نفسه، وذلك لأن هناك قضايا قانونية تلاحق رئيس النادي وتم صدور قرار قضائي بحبسه لمدة 6 أشهر مع تنفيذ الحكم فوراً، لافتا إلى أن المجلس الجديد الذي سيتم انتخابه سيكون له فترة مدتها 4 سنوات.

حبس مرتضى منصور

صدر حكم من المحكمة الاقتصادية اليوم بحبس مرتضى منصور لمدة 6 أشهر في قضية يتهم فيها بسب وقذف موظفة تابعة للجهاز المركزي للمحاسبات. تم اتخاذ هذا الحكم كنتيجة للأدلة والشهادات التي قدمتها الجهات المعنية في القضية.

قد يكون هذا الحكم قرارًا نهائيًا من المحكمة الاقتصادية بعد دراسة الحقائق والأدلة المقدمة، ويعبر عن التزام المجتمع بقوانين وأنظمة العدالة.

الحكم علي مرتضي منصور

 ويشمل الحكم حبس مرتضى منصور لفترة محددة، ويجب على السلطات القانونية تنفيذ هذا الحكم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

 

 

 

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