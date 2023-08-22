طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء.. خبر سعيد عن حالة الطقس.. مفاجأة عن الحجز على أرصدة الزمالك| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات المهمة، نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:



لتجنب تكرار الكارثة.. طلب عاجل من أحمد موسى على الهواء.. فيديو

ناشد الإعلامي أحمد موسى، الجهات المعينة بضرورة التحرك للحد من الآثار الجانبية الناجمة عن انهيار جزء بأحد أحواض تبريد مياه بجوار سور كهرباء غرب أسيوط، ووضع حلول عاجلة للمشاكل التي نجمت عن الانهيار.



مش بشتغل وبعت كل حاجتي.. شريف خيرالله يعرض ساعته للبيع على الهواء

أكد الفنان شريف خير الله، أنه لا يعمل منذ 3 سنوات متواصلة، مضيفا:" أنا مش بشتغل خالص وبعت كل حاجتي عشان أصرف على نفسي".



الكهرباء تكشف تفاصيل انهيار جزء من حوض تبريد بمحطة غرب أسيوط.. فيديو

كشف المهندس محمد مختار رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، تفاصيل انهيار جزئى بحوض تبريد محطة كهرباء غرب أسيوط، حيث تم إنشاء المحطة منذ 2014، وتم عمل محطات تبريد لعدم وجود طريقة للتخلص من مياه التبريد وتبلغ مساحة المحطة 11 فدانا، والانهيار كان في جزء طوله 6 أمتار.



هل يحق لمجلس الزمالك المستقيل الترشح للانتخابات المقبلة.. خبير يوضح

قال الخبير الرياضي عامر العمايرة، إنه بعد استقالة مجلس إدارة نادي الزمالك، تم تشكيل لجنة ثلاثية تهدف إلى تسهيل إدارة شؤون النادي وتضم هذه اللجنة مديرًا تنفيذيًا ومديرًا ماليًا ومديرًا للنشاط الرياضي.



مدحت شلبي أهلاوي ولا زملكاوي؟.. زوجته تفاجئ الجميع لأول مرة بإنتمائه.. فيديو

ردت الفنانة سحر نوح، نجلة الفنان محمد نوح، زوجة المعلق مدحت شلبي، على سؤال "هل مدحت شلبي أهلاوي ولا زملكاوي؟".



أحمد موسى يكشف تفاصيل انهيار حوض تبريد بمحطة كهرباء أسيوط.. فيديو

علق الإعلامي أحمد موسى، على واقعة انهيار أحواض تبريد المياه بجوار سور محطة كهرباء غرب أسيوط، معقبا: "الأهالي زعلانين".



كان في وعيه.. شقيقة ضحية زوجها في القناطر الخيرية تكشف تفاصيل جديدة| فيديو

روت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية، تفاصيل قتل شقيقتها على يد زوجها.

وقالت نورهان عواد، شقيقة ضحية زوجها في القليوبية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن ابنة شقيقتها هي من روت تفاصيل الواقعة بإن والدها هو من أنهى حياة والدتها.



اتعملت 2005.. نائب يقترح حلا لمواجهة أزمة الدولار والمستهدف المصدرين.. فيديو

كشف النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبته الحكومة بضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة.



مرتضى منصور السبب.. سليمان وهدان يفجر مفاجأة عن الحجز على أرصدة الزمالك

فجر سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق مفاجأة مدوية بشأن مرتضى منصور، رئيس الزمالك الأسبق، فيما يتعلق بقصة الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك، وهو ما أثر بدوره على القلعة البيضاء في الموسم الماضي، وعلى قطاعات عديدة داخل القلعة البيضاء، حتى انتهى الأمر باستقالة مجلس إدارة الفارس الأبيض بالكامل.



خبر سعيد المصريين عن حالة الطقس.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن الأحوال الجوية

يهتم المواطن المصري بمتابعة بيانات هيئة الأرصاد الجوية للتعرف على درجات الحرارة المتوقعة، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الآونة الاخيرة.

فنانة عن طلبها لقاء عادل إمام: لا أبحث عن التريند

تحدثت الفنانة عفاف مصطفى عن الجدل الذي نشأ مؤخرًا بسبب منشور نشرته على صفحتها الشخصية على موقع "فيسبوك"، والذي تناولت فيه رغبتها في زيارة الفنان عادل إمام.



حقيقة وفاة عادل إمام .. وسر عدم ظهوره لطمأنة جمهوره | فيديو

عرضت فضائية " العربية"، تقريرا عن تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، بعد انتشار شائعات وفاته خلال الأيام الماضية.

