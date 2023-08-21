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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اتعملت 2005.. نائب يقترح حلا لمواجهة أزمة الدولار والمستهدف المصدرين.. فيديو

الحصيلة الدولارية
الحصيلة الدولارية

كشف النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، تفاصيل مطالبته الحكومة بضوابط لتنازل المصدرين عن الحصيلة الدولارية لصالح الدولة.

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وقال النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "هذا الأمر يعد  موافقة مباشرة من الحكومة على استمرار وتواجد السوق الموازية ومن الواضح أن المصدريين يتعاملون مع السوق السوداء بالحصيلة التصديرية".

 

وتابع النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، : "نحتاج قرارات تصدر من مجلس الوزراء ممثلة في وزير الصناعة ووزير المالية، أن الحصيلة الدولارية لابد التنازل عنها داخل البنك ويجب عدم السماح بأخذها ولابد من التنازل عنها لدي البنك".

 

وعلق عضو مجلس النواب: تواجد في السوق مصدرين ليس مهنتهم التصدير، مقابل أن يكون لديه حصيلة دولارية تستخدم في الاستيراد، منوها بأن هناك جنسيات عربية متخصصة في تحميل السوق قيمة إضافية بسبب هذه العملية التي تؤثر وتضر الاقتصاد المصري.

وطالب بوضع آليات لتنظيم التعامل مع العملة الدولارية، مشددا على أنه التقى بوزير الصناعة أحمد سمير وعرض عليه الأمر، وسيتم مناقشته ودراسته مع رئيس الحكومة، والأمر طبق في عام 2005 وتم تحقيق إيرادات كبيرة من الصادرات في هذا الوقت.

 

وتابع النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب،: "لا يجوز السماح للمصدر بسحب الحصيلة الدولارية الواردة إليه نتاج عملية التصدير وبيعها في السوق الموازية"، مضيفا: "هذا الملف سيحقق مكاسب كبيرة للاقتصاد الوطني"، مشيرا: "هناك التزامات مالية على مصر، تتمثل في الديون والقروض الخارجية، مما يستدعي استصدار قرارات من وزيري المالية والصناعة، بتنازل المصدر عن الحصيلة الدولارية".

 


ولفت النائب مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، إلى أن المستثمر عليه الحصول على أمواله الدولارية بالعملة المصرية، بدلا من أن يتعامل المصدرون مع السوق السوداء، فيتعامل مع البنك أفضل من البيع في السوق الموازية؛ بهدف التربح أكثر من الفروق في أسعار بيع العملات.

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