التمريض 81% والتجارة 65,5%.. مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية قبل إعلانها رسميا

تنسيق الجامعات 2023 .. ينتظر طلاب الثانوية العامة الناجحون في الدور الأول في امتحانات الثانوية العامة 2023 نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023 والتي سوف تنتهي خلال دقائق من الان وستفتح المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني من الثانوية العامة .





خطوات تسجيل الرغبات من خلال موقع تنسيق 2023 الإلكتروني:

• قم بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

• قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

• قم بإدخال رغباتك بالترتيب الذي تراه مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي



مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2023

التوقعات الأولية لتنسيق الجامعات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض إلى 79.5%.

التمريض 81.4% او تتراوح بين 82حتي 81 كحد ادني

التجارة الحد الادني انتساب 65.5%

الاداب الحد الادني انتساب 67.5 %

الطب البيطري 84.3%

خطوات الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023

ويتساءل الطلاب عن كيفية الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 وقد أتاحت وزارة التعليم العالي إمكانية الإطلاع على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال الرابط الرسمي لموقع التنسيق، وباتباع الخطوات التالية يمكن معرفة الكليات المرشح لها طلاب تنسيق المرحلة الثانية 2023 بكل سهولة:

1- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال الضغط (هنا).

2- اختر خدمة تنسيق الثانوية العامة للحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

3- ستظهر نافذة بها نتائج تنسيق المرحلة الثانية 2023 قم بالضغط عليها.

4- كتابة رقم الجلوس والرقم السري بشكل صحيح لمعرفة نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023.

5- لظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 قم بالضغط على كلمة عرض.

6- ستظهر نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 من خلال بطاقة الترشيح شاملة بيانات الطالب كاملة.

7- الضغط على علامة الطباعة ليتم طباعة بطاقة الترشيح الخاصة بـ نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والاحتفاظ بها.