وصول أوراق أسئلة "الاقتصاد والإحصاء" إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان مادتى "الاقتصاد، والإحصاء"، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .
كما تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحانى " مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات" إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين.
ويشرف على عملية نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مديرو مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية .
ويتم وضع أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية أثناء عملية نقلها من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .
معلومات هامة عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023
- إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 يبلغ 118.605 طلاب وطالبات على مستوى الجمهورية .
- يدخل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 أي طالب رسب في مادة او مادتين على الاكثر في نتيجة الدور الاول.
- لا تغيير في شكل ونظام امتحانات الثانوية العامة في الدور الثاني.
- هناك غرف عمليات في جميع المديريات تتابع سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاضافة لغرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر وزارة التربية والتعليم.
- يتم حظر حيازة الموبايل في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 للطلاب والمعلمين.
- يتم تفتيش الطلاب بالعصا الالكترونية على بوابات لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 لضبط اي وسائل غش يخفيها الطلاب.
- يحصل الطالب على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الاول.
- لن يحصل الطالب على الدرجة الفعلية الكاملة في الدور الثاني إلا اذا كان لديه عذر مرضي قهري أدى لتأجيل الامتحانات للدور الثاني بعد تقديم الاثباتات والحصول على اذن رسمي من وزارة التربية والتعليم.
- في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بعد انتهاء الامتحان هناك لجان ستراجع نموذج الاجابة لاجراء اي تعديلات لازمة قبل التصحيح.
- لن يتم السماح بالغش في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 ، وسيتم تحرير محاضر للغشاشين وتطبيق قانون مكافحة الغش في الامتحانات.