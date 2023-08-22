وصول أوراق أسئلة "الاقتصاد والإحصاء" إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحان مادتى "الاقتصاد، والإحصاء"، إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

كما تتابع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وصول أوراق أسئلة امتحانى " مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) للشعبة العلمية علوم، ومقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) للشعبة العلمية رياضيات" إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بمدارس المتفوقين.

ويشرف على عملية نقل أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 مديرو مديريات التربية والتعليم في مختلف محافظات الجمهورية .

ويتم وضع أوراق أسئلة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 في صناديق معدنية مغلقة بأقفال رقمية لها أرقام سرية أثناء عملية نقلها من مراكز توزيع الاسئلة إلى لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023 .

معلومات هامة عن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023