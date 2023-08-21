بعد ظهور متحورات جديدة.. كيف ارتفعت أسهم شركات لقاحات كورونا في لحظة؟

ارتفعت أسهم شركات تصنيع لقاح كوفيد، اليوم الاثنين مع ظهور أنواع جديدة من الفيروس في الولايات المتحدة قبل طرح الجرعات المحدثة هذا الخريف، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

ارتفع سهم شركة نوفافاكس، الذي قفز بأكثر من 13٪، وارتفع سهم موديرنا لإنتاج لقاحات كورونا بأكثر من 9٪.

على مدار العام، انخفضت مبيعات جرعات وعلاجات كورونا في الولايات المتحدة، حيث انخفضت أسهم جميع الشركات الأربع الكبرى الدوائية بأكثر من 20 ٪ لهذا العام.

لكن حماس وول ستريت لصانعي لقاحات كوفيد، اكتسب دفعة جديدة مع الإطلاق القادم لجرعات جديدة هذا الخريف مع ظهور متغيرات جديدة من الفيروس.

يتضمن ذلك، المتخور EG.5 ، المعروف أيضًا باسم إيريس “Eris” ، الذي يعد الآن سلالة كوفيد Covid السائدة في الولايات المتحدة.

صرح خبراء الصحة لـلصحف ، بأن آيريس قد يكون أفضل قليلاً في التهرب من المناعة من اللقاحات، ولكن من غير المتوقع أن يكون متحورًا أكثر شدة.

في الأسبوع الماضي، قالت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنهم يتتبعون هذه السلالة لأنها تحتوي على 36 طفرة تميزها عن متغير XBB.1.5 السائد حاليًا.

