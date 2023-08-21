بعد شكوى على فيسبوك.. حملات مكبرة ضد تجار الكيف بدمياط

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن زعم صاحب الحساب قيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة وترويع المواطنين بالمنطقة محل سكنه بدمياط.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بعدة حملات أمنية بالمنطقة محل الشكوى خلال الآونة الأخيرة أسفرت جهودها عن ضبط 90 قضية إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش وزنت 166,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 174 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 9,363 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 500, 122 كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – عدد 140 قرص مخدر – 57 قطع سلاح نارى – عدد من الطلقات).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.