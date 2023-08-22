فوائد الإفطار على الفول المدمس

يعد الفول أحد البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذا نقدم لك عبر السطور التالية، فوائد الفول المدمس وفقا لموقع" Webteb".
1 - تعزيز الجهاز المناعي
إذ يحتوي الفول على مركبات تعزز نشاط مضادات الاكسدة
2 - تقوية العظام
إنّ الفول غني بعدد من المعادن التي تعمل على تعزيز وتقوية العظام.
3 -التخفيف من أعراض فقر الدم
يحتوي الفول على نسبة عالية من الحديد، مما يساهم في ارتفاع مستويات الحديد في الدم وبالتالي تحسين أعراض فقر الدم.
4 - خفض نسبة الكوليسترول
إن احتواء البقوليات على الألياف القابلة للذوبان يساهم بخفض نسبة الكوليسترول
5 - العمل على ضبط ارتفاع ضغط الدم
يحتوي الفول على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يساعدان في تحسين عمل الجهاز الدوراني من خلال ضبط ارتفاع ضغط الدم واسترخاء الأوعية الدموية.