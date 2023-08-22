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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

فوائد الإفطار على الفول المدمس

صدى البلد

يعد الفول أحد البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذا نقدم لك عبر السطور التالية، فوائد الفول المدمس وفقا لموقع" Webteb".



1 - تعزيز الجهاز المناعي 
إذ يحتوي الفول على مركبات تعزز نشاط مضادات الاكسدة


2 - تقوية العظام 
إنّ الفول غني بعدد من المعادن التي تعمل على تعزيز وتقوية العظام.


3 -التخفيف من أعراض فقر الدم 
يحتوي الفول على نسبة عالية من الحديد، مما يساهم في ارتفاع مستويات الحديد في الدم وبالتالي تحسين أعراض فقر الدم.


4 - خفض نسبة الكوليسترول 
إن احتواء البقوليات على الألياف القابلة للذوبان يساهم بخفض نسبة الكوليسترول


5 - العمل على ضبط ارتفاع ضغط الدم
يحتوي الفول على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يساعدان في تحسين عمل الجهاز الدوراني من خلال ضبط ارتفاع ضغط الدم واسترخاء الأوعية الدموية.
 

الفول المدمس العناصر الغذائية خفض نسبة الكوليسترول فوائد الفول المدمس فوائد الإفطار

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