فوائد الإفطار على الفول المدمس

يعد الفول أحد البقوليات الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة للجسم، لذا نقدم لك عبر السطور التالية، فوائد الفول المدمس وفقا لموقع" Webteb".





1 - تعزيز الجهاز المناعي

إذ يحتوي الفول على مركبات تعزز نشاط مضادات الاكسدة



2 - تقوية العظام

إنّ الفول غني بعدد من المعادن التي تعمل على تعزيز وتقوية العظام.



3 -التخفيف من أعراض فقر الدم

يحتوي الفول على نسبة عالية من الحديد، مما يساهم في ارتفاع مستويات الحديد في الدم وبالتالي تحسين أعراض فقر الدم.



4 - خفض نسبة الكوليسترول

إن احتواء البقوليات على الألياف القابلة للذوبان يساهم بخفض نسبة الكوليسترول



5 - العمل على ضبط ارتفاع ضغط الدم

يحتوي الفول على البوتاسيوم والمغنيسيوم اللذان يساعدان في تحسين عمل الجهاز الدوراني من خلال ضبط ارتفاع ضغط الدم واسترخاء الأوعية الدموية.

