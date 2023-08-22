عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

معنى أنت ومالك لأبيك.. علي جمعة: هذا ليس من حق هؤلاء الآباء

معنى أنت ومالك لأبيك
معنى أنت ومالك لأبيك

لاشك أن حديث أنت ومالك لأبيك يعد من الروايات المنتشرة والتي يختلط على الكثيرين فهمه، والذي ينبغي معرفته لأنه يحدد حقوق الأب على ولده ، حيث إن إساءة فهم معنى أنت ومالك لأبيك قد يتسبب في تعرض الإبن للظلم أو لعقوبة عقوق والده ، وهي معجلة في الدنيا، لذا ينبغي معرفة معنى أنت ومالك لأبيك وصحة هذا الحديث .

هل المؤخر من حق الزوجة عند طلب الطلاق؟.. علي جمعة يجيب

أركان الوضوء.. علي جمعة يصحح خطأ شائعا في مسح الرأس والمضمضة

معنى أنت ومالك لأبيك  

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق،  إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» ، هو حديث ليس صحيحًا بدرجة كبيرة.

وأوضح " جمعة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: ( ما معنى أنت ومالك لأبيك  ؟)، أنه مسوق بمساق أن الولد أعطى للأب شيئًا ليوزعها ، فكان الأب بحاجة إليها فاستعملها ، فقال : ( أنت ومالك لأبيك)، وهذا لا يعني اختلاط الذمم المالية .

وأضاف أن ذمة الولد مستقلة وذمة الوالد مستقلة وعلينا أن نبر الآباء بقدر ما نستطيع ، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها ، فإذا كان الأب كثير الطلب ولا يسكت ولا يمل في المطالبة باعتبار أن هذا حقه فهذا ليس حقه ، وإنما حقه النفقة التي تجعله يأكل ويشرب ويسكن ويلبس وتعالجه ، أو ما نسميه ضروريات الحياة أو حاجيات الحياة وليس أكثر من هذا كأب.

وأشار إلى أن هناك آباء كثيرين خاصة في ثقافات معينة عنده أنه ينجب هذا الولد لينفق عليه ، والإسلام ليس فيه هذا، منوهًا بأنه ينبغي على الإنسان أن يبر أبيه قدر إمكانه وفي طاقته ، وإياك أن تستدين أو يكلف نفسه ما لا يطيق وعليه أن يحذر معاملة الأب بشكل سيء ، لكن كون الأب يغضب لأنه يريد من ابنه أن يفتح له المسألة على البحري ويوسع نفقاته عليه بغير حساب فهذا خطأ من الأب.

وأوصى الابن أن يحافظ على البسمة في وجه أبيه والكلمة الطيبة والرعاية والنفقة في حدود إذا كان الأب محتاج إلى نفقة أو ليس عنده مال، مشيرًا إلى أن  "أنت ومالك لأبيك" ليس معناه اختلاط الذمم المالية بين الابن ووالده، وإنما يجب على الأبناء مساعدة الآباء قدر المستطاع بحيث يكفي احتياجات الأب أو الأم ولكن ليس معنى ذلك ان يستدين الابن أو يفعل فوق طاقته حتى يوفي حاجات الأب ولكن يجب أن يكون في حدود المعقول.

وأفاد بأنه في حال عدم رضا الأب عن ابنه الذي يقف بجانبه فعليه بالاستمرار في طاعته ومساعدته قدر استطاعته ويتحدث معه بالكلمة الطيبة ولا يبالي، فإن استمر على ذلك فليتحمل والده وله الأجر.


 

معنى أنت ومالك لأبيك معنى حديث أنت ومالك لأبيك حديث أنت ومالك لأبيك أنت ومالك لأبيك ما معنى حديث أنت ومالك لأبيك علي جمعة الدكتور علي جمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

فعل فاضح في ملعب كرة| مدرب منتخب إسبانيا للسيدات متهم بارتكاب جريمة على الهواء.. تفاصيل

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

أول رد فعل من محمد صلاح بعد أنباء رحيله عن ليفربول.. شاهد

ترشيحاتنا

متاح عبر هذا الرابط.. ننشر موعد فتح تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الجامعات 2023

أثاروا جدلا.. رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار بالعباءة| شاهد

باحث: السبب الجوهري لحل الإخوان عام 1954 التخابر مع الإنجليز وتشكيلهم للجيش الموازي

مقابل 4 ملايين دولار.. سوزا يقترب من تدعيم هجوم الأهلي الموسم المقبل

فرج عامر يعلن اقتراب ثنائي الزمالك من سموحة

الإسكان تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

إعصار مدمر| تلك المناطق العربية بخطر.. وهذه الحالة في مصر (تفاصيل)

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ