مصر تفتتح مشوارها في مونديال شابات الطائرة بالفوز على الأرجنتين 3-2

حقق منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقيادة مديره الفني ماجد مصطفى، فوزا غاليا على منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في إطار أول لقاءات الفريقين بالمجموعة السابعة؛ لتحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ16 ببطولة العالم رقم 22، المقامة بالمكسيك خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

واستهل منتخب الفراعنة المباراة بقوة واستطاعت شاباته الفوز بالشوط الأول بنتيجة “25-19″، ثم خطفت شابات التانجو الشوطين الثاني والثالث على التوالي بنتيجة “25-23، 25-22″، قبل أن تنجح المصريات في اقتناص الشوط الرابع بصعوبة بنتيجة “31-29″، ثم يفزن بالشوط الحاسم بنتيجة “15-6”.

ومن المقرر، أن تلتقي شابات مصر في الجولة المقبلة مع نظيراتهن من بولندا، فيما تلعب الأرجنتينات مع نظيرتهن من تايلاند.

وكان ماجد مصطفى المدير الفني لمنتخبنا الوطني قد أعلن ضم 14 لاعبة وهن: “نور إيهاب – ندى حمدي – تقى الله مدحت – فريدة الحناوي – شهد الفقي – فريدة سعدة – حبيبة زعتر – هنا تامر – جنى رفعت – سلمى يوسف – فريدة هشام – ملك إسماعيل.

يذكر أن شابات منتخب مصر للكرة الطائرة قد توجن ببطولة إفريقيا تحت 21 سنة، بعد التغلب على المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة التي استضافتها تونس سبتمبر من العام الماضي.