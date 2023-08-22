عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تفتتح مشوارها في مونديال شابات الطائرة بالفوز على الأرجنتين 3-2

صدى البلد

حقق منتخب مصر لشابات الكرة الطائرة تحت 21 سنة بقيادة مديره الفني ماجد مصطفى، فوزا غاليا على منتخب الأرجنتين بنتيجة 3-2، في إطار أول لقاءات الفريقين بالمجموعة السابعة؛ لتحديد المراكز من الـ9 وحتى الـ16 ببطولة العالم رقم 22، المقامة بالمكسيك خلال الفترة من 17 وحتى 26 أغسطس الجاري.

واستهل منتخب الفراعنة المباراة بقوة واستطاعت شاباته الفوز بالشوط الأول بنتيجة “25-19″، ثم خطفت شابات التانجو الشوطين الثاني والثالث على التوالي بنتيجة “25-23، 25-22″، قبل أن تنجح المصريات في اقتناص الشوط الرابع بصعوبة بنتيجة “31-29″، ثم يفزن بالشوط الحاسم بنتيجة “15-6”.

ومن المقرر، أن تلتقي شابات مصر في الجولة المقبلة مع نظيراتهن من بولندا، فيما تلعب الأرجنتينات مع نظيرتهن من تايلاند.

وكان ماجد مصطفى المدير الفني لمنتخبنا الوطني قد أعلن ضم 14 لاعبة وهن: “نور إيهاب – ندى حمدي – تقى الله مدحت – فريدة الحناوي – شهد الفقي – فريدة سعدة – حبيبة زعتر – هنا تامر – جنى رفعت – سلمى يوسف – فريدة هشام – ملك إسماعيل.

يذكر أن شابات منتخب مصر للكرة الطائرة قد توجن ببطولة إفريقيا تحت 21 سنة، بعد التغلب على المنتخب التونسي بنتيجة 3-1 في نهائي البطولة التي استضافتها تونس سبتمبر من العام الماضي.

مصر الثالث على التوالي الأرجنتين الثانى والثالث الفوز على الأرجنتين الكرة الطائرة المجموعة السابعة المنتخب التونسي بطولة العالم ت منتخب مصر شابات الكرة الطائرة للكرة الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة نتخب مصر مونديال منتخب الارجنتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 برقم الجلوس

إجراء أخير ينقذ مرتضى منصور بعد حبسه 6 شهور واجبة النفاذ.. تفاصيل

حبس مرتضي منصور 6 أشهر في سب موظفة بالمركزي للمحاسبات

مفاجأة| تعرف على أسماء اللجنة الثلاثية المؤقتة لإدارة الزمالك

مفاجأة..خالد بيبو يطالب بصلاحيات سيد عبدالحفيظ وابعاد هذا الشخص

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 عبر هذا الرابط

علاقة غير كاملة وضربت نفسي بالشبشب| اعترافات جريئة لنجل "أم زياد".. والابنة الضحية تفجر مفاجأة

تعليق مثير من أحمد موسى على حبس مرتضى منصور

ترشيحاتنا

مصرع شخصين في تشيلي بسبب الفيضانات

محمد الصباحي: الحكام بلا ظهير.. ومادة خصبة للهجوم| فيديو

مصر تفتتح مشوارها في مونديال شابات الطائرة بالفوز على الأرجنتين 3-2

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. "النجم الساطع".. 40 عاما من التعاون الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن

أحمد كريمة يطالب بإسقاط الجنسية عن المشككين في إنجازات الدولة

التعليم العالي: ترشيح 329414 طالبا وطالبة للكليات والمعاهد ‎في تنسيق المرحلة الثانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تخطف الأنظار قبل أيام من وضع مولودها

بفستان لافت.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها

انتبه .. الاكتئاب مؤشر لمرض هذا العضو في جسمك

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة كندية تبكي من غلاء الأسعار.. شاهد

فيديو

بعد نجاح أغنيتها حوش الدلع.. دوللي شاهين تسافر لبنان

بعد شائعة إنهاء حياة والدتها.. فيديو مفاجئ لـ ابنة شيرين عبد الوهاب

في واقعة غريبة من نوعها .. معاقبة سائق متهور بطريقة غير متوقعة

فئران مفرومة ودود في الصلصة.. منشور صادم عن مطاعم الأكل الجاهز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ