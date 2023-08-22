نائب محافظ القاهرة: الخطة الاستثمارية الجديدة تشهد تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية متنوعة

أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن الخطة الاستثمارية الجديدة

للعام المالي الجديد (٢٠٢٣-٢٠٢٤) تشهد مشروعات خدمية متنوعة، حتى تستطيع الأحياء تلبية احتياجاتها، لتنفيذ الرؤى والخطط اللازمة لتنفيذ المشروعات، وسد الفجوات التنموية، حتى يشعر المواطنون بنتائج وثمار المشروعات التي يتم تنفيذها، خاصة مع تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمختلف القطاعات والمجالات الخدمية، موجهة بضرورة تعظيم الاستفادة من المشروعات المنفذة لتحقيق حياة أفضل للمواطنين وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته المهندسة جيهان عبد المنعم، بحضور رؤساء أحياء المنطقة الجنوبية، ومديري إدارات التخطيط والطرق والمجالس والمؤتمرات والمالية، وعدد من التنفيذيين؛ لمناقشة بنود تنفيذ الخطة الاستثمارية فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

في بداية اللقاء، استعرضت نائب المحافظ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد ٢٠٢٣-٢٠٢٤، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، والكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية، حيث وجهت بأهمية التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والشركات العاملة في تنفيذ تلك المشروعات؛ لتذليل أية عقبات تواجه التنفيذ، والإسراع بمعدلات الأداء، والانتهاء من تلك المشروعات التي ستساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة.

كما استعرضت أهم معوقات الأعمال خلال الخطة السابقة لتلافيها، مع استعراض سبل التغلب عليها خلال الخطة الحالية، وعرض القيمة التقديرية لكل حي، والانتهاء من مذكرات الاعتمادات الخاصة بالأحياء.

وأضافت المهندسة جيهان عبد المنعم أن هناك عددا كبيرا من المشروعات المستهدفة التي تركز عليها الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وسيتم العمل فيها على قدم وساق لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، لتكون متاحة أمام المواطنين، خاصة في مجالات الرصف وتوسعة الشوارع وتطوير البنية الأساسية، مؤكدة توجيهاتها للشركات المنفذة بأهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة، وبالتنسيق الدائم والمستمر مع كافة الأجهزة المعنية والمرافق للانتهاء من كافة مشروعاتها قبل بدء الأعمال.

كما أكدت عبد المنعم أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في المشروعات، والتغلب على أي معوقات تواجه عملية التنفيذ أولا بأول، لتسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة ودخولها الخدمة أمام المواطنين، مشيرة إلى استمرار الجولات التفقدية والمتابعة الميدانية المستمرة لمتابعة المشروعات ونسب ومعدلات التنفيذ، ومنها رفع حالة الاستعداد للقصوى والمتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات القومية بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، خاصة بحي مصر القديمة والخليفة والمعادي.

وعلي هامش اللقاء، تعرفت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على مستجدات أعمال التطوير التي تتم بنطاق حي المعادي، بحضور طارق بحيري رئيس الحي، ومنال محمود سكرتير حي المعادي، وفريق عمل إدارة الطرق بالمنطقة الجنوبية، ومديري إدارات الطرق؛ لبحث سبل تطوير ورفع كفاءة شوارع وميادين المعادي، لخلق مظهر حضاري يليق بها، وعودتها إلى سابق عهدها، مؤكدة حرصها الدائم على تحقيق طفرة في الخدمات المقدمة به، مع إضافة اللمسات الجمالية لكافة أعمال التطوير التي ستتم به، من خلال اعتماد نموذج للتطوير وخطة عمل ممنهجة.

واطلعت نائب المحافظ على نسب تنفيذ مشروعات المياه والصرف الصحي بنطاق الحي، للانتهاء منها، تمهيدا لأعمال الرصف والتجميل والإنارة بشارع ٩ وشارع الدبلوماسيين، مع تحديد أولويات خطة التطوير بها لتشمل مناطق معادي الخبيري وشارع ١٠٠ و١٠١ و١٥٠.

كما وجهت بالإسراع من وضع تصور لتطوير شارع ٩ وميدان المحطة، بمشاركة المجتمع المدني وشركاء التنمية، لتشمل تطوير الأرصفة وتركيب البلدورات والإنترلوك وأعمال التجميل، مشددة على التنسيق المستمر مع شركات المرافق ووضع جدول زمني للانتهاء من كافة المشروعات القائمة الحالية، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، للبدء الفعلي في أعمال التطوير، وذلك بعد توفير الاعتمادات المالية.