أخبار العالم| إغلاق مطارات موسكو.. ترامب ينوي تسليم نفسه.. سيول تحذر: كوريا الشمالية تهدد بحرب نووية

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

إغلاق كل مطارات موسكو أمام جميع الرحلات

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

يسعى حزب 'بيو تاي' التايلاندي إلى تشكيل حكومة جديدة مع بعض أكبر منافسيه في تصويت برلماني يجرى اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع وعد زعيمه الهارب تاكسين شيناواترا بعودة تاريخية من المنفى الذي دام 17 عاما. وتخضع تايلاند لحكومة انتقالية منذ مارس/آذار، ويواجه برلمانها الجديد طريقا مسدودا منذ أسابيع بعد أن منع

كشف استطلاع جديد عن أن نيوزيلندا تتجه نحو تغيير الحكومة بعد انتخابات أكتوبر، أظهر أن الحزب الوطني المعارض وشريكه المحتمل في الائتلاف ACT يحصلان على 50٪ من الأصوات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم أوكراني بطائرتين مسيرتين بالقرب من شبه جزيرة القرم. ونقلت قناة (روسيا اليوم)، عن بيان لوزارة الدفاع الروسية، قوله: إنه تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين مساء اليوم". وأضاف البيان أن "وسائل الدفاع الجوي رصدت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين

اتهم رئيس الحكومة الوزراء الكندي، جستن ترودو، شركة "ميتا"، المالكة لمنصتي "فيسبوك" و "إنستجرام" للتواصل، بإعطاء الأولوية لأرباحها على حساب سلامة الكنديين من خلال حجبها الأخبار المحلية فيما حرائق الغابات تهدد الكثير

اعلن المرصد السوري، عن سقوط قتيلين في ضربات جوية إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لعناصر تابعة لإيران في محيط دمشق.

أدان مجلس الأمن الدولي الإثنين اعتداء قبارصة أتراك على عناصر حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة في قبرص. وجاء في بيان أصدره مجلس الأمن عقب جلسة مغلقة لأعضائه الـ15 أن "الهجمات على عناصر حفظ السلام يمكن أن تشكل جرائم بموجب القانون الدولي". قالت الأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن القبارصة الأتراك الغاضبين

نددت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، بالتدريبات العسكرية السنوية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وحذرت من 'حرب نووية حرارية' بسبب الاتفاقات الثلاثية الأخيرة

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الاثنين على لقاح الفيروس المخلوي التنفسي (RSV) الذي تنتجه شركة فايزر لاستخدامه في النساء

أفادت تقارير وسائل الإعلام الأمريكية، اليوم الثلاثاء، باعتزام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تسليم نفسه إلى السلطات في سجن مقاطعة فولتون يوم الخميس. ووفقًا لتقرير لشبكة "سي إن إن" نقلاً عن مصدرين مطلعين على المسألة، سيسلم ترامب نفسه إلى السلطات كجزء من التهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام

ذكر التليفزيون السوري أن عدوانا إسرائيليا استهدف، مساء الاثنين، محيط العاصمة السورية دمشق. وأفادت مصادر إعلام سورية رسمية، بسماع د وي انفجار في محيط دمشق، مشيرة إلى أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لتلك الأهداف المعادية في سماء العاصمة دمشق"، فيما يجري الآن التحقق ماهية المواقع التي استهدفها الهجوم

صدرت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس"، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء يوم الاثنين، بيانا عسكريا بخصوص إسقاط مسيرة إسرائيلية. وقالت "كتيبة جنين" التابعة لـ"سرايا القدس" في بيانها: "بعون الله وقوته وتوفيقه تمكن مجاهدونا مساء اليوم الاثنين 21 أغسطس 2023 من استهداف طائرة صهيونية

قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك-يول، يوم الاثنين، إن كوريا الشمالية مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية لتحقيق أهدافها في حالة الحرب.

لقي شخصان حتفهما بسبب الفيضانات في المنطقة الوسطى والجنوبية من تشيلي يوم الاثنين، في حين تم إجلاء آلاف آخرين أو تركوا بلا مأوى بسبب الأمطار الخطيرة التي تضرب المجتمعات المعزولة.

أصدر رئيس مجموعة فاغنر، المرتزقة الروس، يفغيني بريغوزين، أول خطاب مصور له منذ اعلان تمرده قصير الأمد في أواخر يونيو ضد موسكو.

أظهر بحث جديد يوم الاثنين أن رؤساء أكبر الشركات في بريطانيا شهدوا قفزة في رواتبهم بنسبة 16٪ في عام 2022 ، مما أدى إلى ارتفاع متوسط ​​دخلهم إلى 118 ضعفًا لمتوسط ​​العامل بدوام كامل

قال مسؤولو الطوارئ بكندا، إن حرائق الغابات التي تجتاح مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا، تظهر بعض علامات التراجع، ومن المتوقع أن تتحسن الظروف الجوية حتى الإثنين وحتى الثلاثاء، على الرغم من أن أطقم العمل لا تزال تكافح حرائق 'ملحمية'. ونزح أكثر من 35 ألف شخص من منازلهم خلال الأيام الأربعة الماضية مع..

قال رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب، جيمس كومر، اليوم، إن رسائل البريد الإلكتروني التي وقعها الرئيس جو بايدن، باسم مستعار، عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما، وتم إرسالها إلى نجله “هانتر”؛ هي دليل آخر على الفساد والمشاركة في مخططات أعماله. وأضاف الجمهوري، في مقابلة على Fox News: "لقد علمنا أن جو…

خفضت الصين سعر الإقراض القياسي لمدة عام يوم الاثنين حيث تسعى السلطات إلى تكثيف الجهود لتحفيز الطلب على الائتمان ، لكنها فاجأت الأسواق بالحفاظ على سعر الفائدة لمدة خمس سنوات

أفاد مصدر عسكري سوري، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة عسكري سوري بالعدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، مساء الاثنين.

أعلن الكرملين الروسي، الإثنين، عن أن قمة مجموعة بريكس بمشاركة رئيس روسيا فلاديمير بوتين، من المقرر أن تبحث إمكانية توسيع المجموعة والأجندة العالمية والإقليمية وآفاق تطويرها.