صورة مميزة تخطف الأنظار.. شاهد نسرين طافش في أحدث ظهور

خطفت الفنانة نسرين طافش، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "نسرين طافش" من أمام البحر بإطلالة لافتة، حيث ارتدت سوت مشجر باللون الفوشيا، ما عكس أنوثتها، وأبرز رشاقة قوامها، واعتمدت مكياجا صاخبا أبرز جمال ملامحها.

النجمة نسرين طافش غابت عن دراما رمضان هذا العام، سواء في مصر أو سوريا، وذلك بعدما اعتذرت عن أكثر من عمل، منها الجزء التاني من مسلسل "كسر عظم"، و"تحت الرماد" الذى أصبح اسمه "مسار اجباري" إضافة إلى أكثر عمل في مصر تم عرضها في موسم "الأوف سيزون".

ويأتي غياب نسرين طافش عن دراما رمضان هذا العام بعدما عرض لها مؤخراً فيلم "أخى فوق الشجرة" والذي انطلق في السينمات يوم 18 يناير الماضى، حيث تحقق شخصية "كوليت" التي تقدمها في الفيلم نجاحا وردود أفعال مميزة، ويسجل "أخى فوق الشجرة" ثانى تجاربها السينمائية في مصر بعد فيلم "نادى الرجال السرى" الذى قدمته عام 2019 مع كريم عبد العزيز وغادة عادل.