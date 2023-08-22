محمد عبد المعطى: لعبة mma لها جمهورها.. "5 جولات" يعبر عن جيل 2023.. وأتمنى تقديم عمل عن كرة القدم| حوار

محمد عبد المعطى لـ صدى البلد:

انا فخور بفيلمى ورياضة mma معروفة مع الجمهور

جلست مع عدد من الرياضيين والمحترفين من أجل الالمام بلعبة mma

الربط بين رياضة mma وأغاني الراب والتراب فى أزماتهم ومشاكلهم

استطاع المؤلف محمد عبد المعطى أن يقدم عددا من الأعمال الفنية التى حققت نجاحا كبيرا سواء فى التليفزيون أو السينما، وتعامل من مجموعة من نجوم الشباك مثل تامر حسنى فى فيلم "الفلوس"، وياسمين صبرى فى مسلسل "حكايتى"، ومحمد رمضان فى "نسر الصعيد" و"الاسطورة"، وغادة عبد الرازق فى مسلسل "أرض جو"، وقرر محمد عبد المعطى أن يعود إلى السينما من خلال فيلم شبابى بعنوان "5 جولات"، وهى تجربة فريدة من نوعها ومختلف عن السائد.

التقينا محمد عبد المعطى ليحدثنا عن هذه التجربة الجديدة التى تعرض حاليا فى السينما ولاقت إشادة من الكثير من الجمهور.

ماذا عن تحضيرك لفيلم "5 جولات" وكتابة السيناريو ؟

جمعتني جلسة مع المخرج مازن أشرف ويحيى علام المنتج منذ عامين و4 شهور تقريبا، وكان الاتفاق على تقديم تجربة شبابية بحتة، نعرض فيها مشاكل الشباب بشكل ما ورحلة المعاناة التى يمرون بها حتى يصلون الى النجاح من خلال بطلين يسعيان الى احتراف رياضة mma "أو مجموعة الألعاب القتالية، وأحدهم يمتهن التراب المنشق من الراب، وأتصور أنهما يستحوذان على عقلية الشباب فى الفترة الحالية، وكنت أشعر بوجود ترابط بين هذه الرياضة القتالية والتراب منها السرعة والتعبير عن ما بداخل الإنسانى بشكل عشوائى منظم، وأتصور أنهما شبه الجيل الحالى من الشباب، وكنت أرغب فى التعبير عنه من خلال عمل فنى.

هل قابلت عددا من اللاعبين المحليين والمحترفين فى لعبة mma ام لا ؟

قبل البدء فى كتابة السيناريو عقدت عدة جلسات مع أبطال عالميين ومحترفين فى رياضة mma، وأيضا حضرت عدد من المباريات لأبطال مصريين وعالميين أيضا لهذه الرياضة كما جلست مع عدد من المدربين لمعرفة السيناريوهات الخاصة بالمباريات وهذه الرياضة تحديدا لانها غير مشهورة للعامة حتى أتمكن من كتابة السيناريو بشكل جيد.

ألم ترى أن فكرة الفيلم نوع من المجازفة خاصة انك تتطرق الى لعبة غير شعبية وربطها بمطربى الراب ؟

الجيل الحالي اختلف، لأن هذه الرياضة بالنسبة له مثل رياضة كرة القدم حاليا، مثلما نحن كجيل قديم نسمع لـ عمرو دياب ومنير وهما من نجومنا المفضلين، ولكن أن الجيل الحالى يستمع أكثر الى أغانى الراب والتراب، ويعتبرها المفضلة أيضا بالنسبة لهم، وأرى أن الجيل الحالى تغير وله مفرداته وأغاينه وألعابه، وأدعى أن هذا الفيلم أول عمل يعبر عن جيل الشباب بداية العشرينات أو 2023، وهذا الجيل يحتاج الى مساحة لتقديم أعمال فنية تعبر عنهم، ولابد من ظهور نجوم شبابية على الساحة الفنية ليحصولوا على فرص حقيقية بالسينما”.

كيف ترى رد فعل الجمهور وهل يشغلك حجم الإيرادات التى يحققها العمل ؟

أنا فخور بفيلمى وفرحان به، وسعيد بما حققه الفيلم من ردود فعل من جانب الجمهور والاشادة التى لقها العمل، وأعتبر هذه من أكثر التجارب التى مررت بها وفخور بها كثيرا وأنتمى لها أيضا ولا أنظر إلى حجم الإيرادات لأنها فى النهاية تخضع للقواعد السوق الفنى، فضلا عن أن هذا الأمر متروك للجمهور وإرادته، وأتصور أن هذا العمل سيكون سببا فى فتح مجال لتقديم أفلام شبابية.

كيف وجدت الربط بين لعبة mma و أغاني التراب والراب ؟

الجيل الحالى أصبح مهموم بهذه النوعية من الألعاب والأغاني والتى يعتبرونها تعبر عنهم فى الفترة الحالية وهو تطور طبيعى مثلما تربينا نحن على أغانى عمرو دياب ومحمد منير وتامر حسنى وغيرهم والربط بينهم جاء لكون هذه الأغانى تعتمد على الرتم والايقاع السريع وهو نفس ما تعتمد عليه رياضة mma، فضلا عن أن تقريبا أزماتهم ومشاكلها قريبة لبعضهم البعض وهو ما نتطرق له فى العمل.

هل تدربت على هذه الرياضة قبل كتابة السيناريو؟

اننى أحب الرياضة وأمارسها، ولكن ليس بالضروري احترفها، ولكنى أحب رياضة كرة القدم وأتمنى تقديم عملا فنيا عنها.

ما سبب غيابك عن السينما منذ تقديم فيلم الفلوس ؟

انا مقصر فى السينما، وقررت بعد تقديمى مسلسل "الدايرة" مع أحمد صلاح حسنى فى عام 2019 أن أعود مرة أخرى الى السينما، وانتظرت عامين من أجل تنفيذ فيلم "5 جولات"، وأرى أن السينما بالنسبة لى الأهم حيث سأحرص فى الفترة المقبلة على التركيز فى السينما لكتابة تاريخ سينمائي مشرف لى.