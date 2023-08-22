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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التحديث الأخير.. أسعار الدولار في مصر اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بينما ارتفعت العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم في البنوك العاملة بمصر.

وفي أكبر بنكين محليين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وسجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت أسعار العملة الأوروبية ارتفاعا ما بين (4 - 7) قروش للشراء والبيع.

وفي بنكي "الأهلي المصري ومصر" سجلت العملة الأوروبية 33.49 جنيه للشراء و33.67 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 33.60 جنيه للشراء و33.79 جنيه للبيع.

الدولار الجنيه اليورو الجنيه الاسترليني العملة الأوروبية

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