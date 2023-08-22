بعد نجاح أغنيته.. دياب يشيد بفيلم وش فى وش

نشر الفنان دياب تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يشيد فيه بفيلم وش فى وش الذى يعرض حاليا في السينمات.

وقال دياب : "انهاردة حظى الحلو خلانى أتفرج على الفيلم الحلو أوى أوى أوى ده والله شهادة حق بغض النظر إنى عملت أغنية الفيلم أنا اتفرجت على فيلم كل حاجة فيه حلوة مليون مبروك لصناع فيلم (وش فى وش) مليون مبروك لحبايبى وإخواتى النجوم الجامدين جداً اللى كلهم جامدين أوى أوى اتمنى يكون عندنا تجارب حلوة كتير زى الفيلم ده احسنتم وابدعتم شكراً ليكم كلكم".

دياب

فيلم وش فى وش

الفيلم بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، بيومي فؤاد، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، سامي مغاوري، محمود الليثي، دنيا سامي، ومن كتابة وإخراج وليد الحلفاوي، ومن إنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.

وبجانب أبطال العمل يظهر من خلال التريلر مجموعة من ضيوف الشرف خالد الصاوي، لطفي لبيب، عمر متولي، مصطفى غريب، ومن المقرر عرضه بداية من 16 أغسطس بجميع دور العرض في مصر والدول العربية.

وقبل نزول التريلر كان قد شارك الفنان محمد ممدوح منشورا غامضا عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وتفاعلت معه الفنانة أمينة خليل، وأبطال فيلم "وش في وش"، وكتب "بجد يا جماعة تدخل الناس في أي علاقة حاجة مش كويسة خالص.. خلوا مشاكلكم بينكم".

وعلقت الفنانة أمينة خليل على المنشور قائلة "طب ما هو لما حد يكتب بوست زي ده يبقي بيدخل الناس في مشكلة"، لترد عليها الفنانة أسماء جلال قائلة "مظبوط.. بس هو محدش للأسف بيفكر المشكلة بتبدأ ازاي".