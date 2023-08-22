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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع البريطانية تكشف مفاجأة بشان الهجوم الاوكراني على مطار نوفجورود العسكري الروسي

الدفاع البريطانية
الدفاع البريطانية تكشف مفاجأة بشان الهجوم الاوكراني على مطار

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، في أحدث تقرير لها بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، أن الهجوم الأوكراني على مطار نوفجورود العسكري تم من داخل الأراضي الروسية.

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن أوكرانيا دمرت قاذفة صواريخ روسية في الهجوم على مطار نوفجورود قبل أيام.

وأشار البيان إلى أن هذا هو الهجوم الناجح الثالث على الأقل على مطارات جيش روسيا، مما يثير مرة أخرى تساؤلات حول قدرة موسكو على حماية المواقع الاستراتيجية في عمق البلاد.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن أكبر ثلاثة مطارات في موسكو علقت رحلات الوصول والمغادرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال مسؤول للوكالة لم تكشف عن هويته «المجال الجوي مغلق فوق فنوكوفو وشيريميتييفو ودوموديدوفو».

وأضاف «لا يتم استقبال الرحلات الجوية، وأُرجئت الرحلات المغادرة».

وأعلنت روسيا عن سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية يومي الاثنين والثلاثاء استهدف بعضها موسكو.

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