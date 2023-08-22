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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعمار جديد.. الجارديان: البلاد الغنية تنصب فخًا للدول الفقيرة لسداد الديون

ارشيفية
ارشيفية

كشف تقرير جديد، نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغنية والمقرضين من القطاع الخاص يحاصرون البلدان الفقيرة والمثقلة بالديون للاعتماد على الوقود الأحفوري.

وأدى الضغط لسداد الديون إلى إجبار الدول الفقيرة على مواصلة الاستثمار في مشاريع الوقود الأحفوري لسداد مدفوعاتها على ما هو عادة قروض من الدول الغنية والمؤسسات المالية، وفقًا لتحليل جديد أجراه نشطاء مكافحة الديون والعدالة من الديون والشركاء في البلدان المتضررة.

وتدعو المجموعة الدائنين إلى إلغاء جميع ديون البلدان التي تواجه أزمات - وخاصة تلك المرتبطة بمشاريع الوقود الأحفوري.

وقال تيس وولفيندين، كبير مسئولي السياسات في “عدالة الدين": "تعد مستويات الديون المرتفعة عائقاً رئيسياً أمام التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري للعديد من بلدان الجنوب في العالم، يجب أن ينتهي هذا الفخ السام".

ووفقًا للتقرير، فقد زادت الديون المستحقة على دول الجنوب العالمية بنسبة 150% منذ عام 2011، و54 دولة تعاني من أزمة ديون، حيث يتعين عليها إنفاق خمسة أضعاف على السداد مقارنة بمعالجة أزمة المناخ.

وقال لياندرو جوميز، الناشط في مجال الاستثمار والحقوق في مؤسسة البيئة والموارد الطبيعية (فارن) في الأرجنتين، إن الأرجنتين قد جُردت من سيادتها للانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، وكان عليها دعم شركات الوقود الأحفوري، وتشجيع مشاريع التكسير الهيدروليكي و إلغاء مشاريع الطاقة المتجددة.

وقال تقرير الجارديان أيضًا إن العديد من البلدان المتأثرة بالمناخ بحاجة إلى مزيد من الحصول على المنح لدفع ثمن آثار تغير المناخ، حيث يضطر الكثيرون إلى مزيد من الديون لدفع تكاليف الإصلاحات بعد الأعاصير والفيضانات.

كانت معظم المساعدات المالية البالغة 10 مليارات دولار المقدمة لباكستان بعد فيضانات العام الماضي في شكل قروض، في حين ارتفعت حصة ديون دومينيكا من الناتج المحلي الإجمالي من 68% إلى 78% بعد إعصار ماريا في عام 2017.

وقالت ماي بوينافينتورا، من حركة الشعوب الآسيوية للديون والتنمية: "نشأت أزمات المناخ والديون من نفس النظام الذي يعتمد على استخراج الشمال العالمي المستمر للموارد البشرية والاقتصادية والبيئية لتغذية الدافع للربح والجشع".

وقالت إن إلغاء الديون هو أقل ما يمكن أن تفعله الدول الغنية والمقرضون.

الجارديان الفقيرة الغنية الجنوب الأحفوري المناخ

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