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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جوري بكر : مش كل اللي بتشوفوه حقيقي

جوري بكر
جوري بكر

نشرت جوري بكر عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، رسالة الى جمهورها .

وقالت جوري بكر : خليكم مقتنعين دائما بأن مش كل اللي بتشوفوه حقيقي ومش كل اللي بنزله حقيقي ممكن ورا الصورة والضحكة اللي نزلت دي الكواليس بتاعتها كانت كلها كسرة وغضب وعياط وتعب نفسي وتعب جسدي وحاجات تانية كتيرة.

وتابعت رسالة جوري بكر : رسالتي اللي عايزة أوصلها مفيش حد بيحب يشارك الناس اللي بتتابعه اللي هي أصلا فيها اللي مكفيها حاجات سلبية بس لازم أديكم أمل في بكرا وأن ربنا بيعوض لأن ربنا مش بيحب الحاجات الوحشة ادعوا لبعض وأتمنوا الخير لبعض متعرفوش ربنا خد إيه مني أو من غيري عشان يكرمني بأي حاجة تانية في حياتي.

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وكانت قد حلت الفنانة جوري بكر، ضيفة على الفنانة إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي".

وقالت الفنانة جوري بكر: “أكيد نفسي أشتغل مع مخرجين وناس كثيرة، ويمكن النصيب والصدف كانت تجمعني دائما مع الاستاذ محمد سامي أو أني اعمل دور مع الفنانة مي عمر، دعيت لربنا أكون في رمضان في مسلسل محمد سامي وربنا إستجاب لدعوتي”.

وتحدثت جوري بكر في حوارها مع الفنانة إسعاد يونس، عن بداياتها الفنية والإعلامية، قائلة:" اول برنامج قدمته كان اسمه الفنون القتالية المختلطة  وكان تحدي كبير لي".

وأضافت جوري بكر:" اشتغلت في برنامج برنامج مقالب رامز واكل الجو، واشتغت في برنامج هندي في دبي وكنت بتكلم هندي"

جوري بكر الفنانة جوري بكر الفنانة إسعاد يونس برنامج صاحبة السعادة صاحبة السعادة

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