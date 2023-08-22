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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير إيطالي: نحتاج للشباب لنصبح المركز الأول في السياحة بأوروبا

وزير المشروعات الإيطالي
وزير المشروعات الإيطالي

شدد وزير المشروعات و"صُنع في إيطاليا"، أدولفو أورسو، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تكون بلاده في المركز الأول في أوروبا في مجال السياحة.

ووفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، قال أورسو، في جلسة "قبول تحدي التغيير من أجل النمو" في ملتقى ريميني، "في مجال السياحة، نحن في المركز الثالث والرابع ولكن ينبغي أن نكون في المركز الأول في أوروبا"، مضيفا "في مجال السياحة لدينا المجال الأكبر للنمو".

وتابع "في كل عمل، تقدم هذه الحكومة دائما شيئا إضافيا للعائلات، وخاصة الكبيرة منها، لتشجيع الولادة والعمل"، مؤكدا "نحن نسير على الطريق الصحيح لكن ينقصنا الشباب والمهارات".

وحلت إيطاليا في المركز الخامس بعد الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، في تقرير الأمم المتحدة للسياحة في 2022، من حيث عدد السياح بـ49.8 مليون سائح، بينما تبوأت فرنسا وأسبانيا المركزين الأول والثاني.

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