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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر سيتي: جوارديولا يخضع لعملية جراحية طارئة

بيب جوارديولا المدير
بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، خضوع مدربه الإسباني بيب جوارديولا لعملية جراحية في الظهر.

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي:" خضع بيب جوارديولا اليوم لعملية جراحية لعلاج مشكلة في الظهر".
وأضاف البيان:" كان مدرب مانشستر سيتي يعاني من آلام شديدة في الظهر لبعض الوقت في الآونة الأخيرة، وتوجه إلى برشلونة لإجراء عملية جراحية طارئة أجرتها الدكتورة ميريا إيلوكا، كانت الجراحة ناجحة، ويستعيد تأهيله في برشلونة".

وتابع:" في غيابه، سيشرف مساعد المدير الفني خوانما ليلو على تدريب الفريق الأول وسيتولى مهامه حتى عودة بيب، ومن المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولي المقبلة".

واختتم البيان:" الجميع في مانشستر سيتي يتمنى لبيب الشفاء العاجل، ويتطلعون إلى رؤيته قريبا في مانشستر".

وقاد بيب جوارديولا مانشستر سيتي للتتويج بالثلاثية التاريخية الموسم الماضي (دوري أبطال أوروبا - الدوري الإنجليزي - كأس الاتحاد الإنجليزي)، لأول مرة في تاريخ النادي.

وحقق الفريق لقب السوبر الأوروبي مطلع الموسم الحالي على حساب إشبيلية الإسباني.

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