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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. نجوي فؤاد تفتح النار على الساحل الشمالي.. ظهور جديد لـ شيماء سعيد بعد غياب سنوات.. رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

 

ظهرها أصبح منحنيا.. تدهور الحالة الصحية للنجمة سيلين ديون

كشفت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية عن تفاصيل جديد للحالة الصحية للنجمة العالمية سيلين ديون، حيث أكدت أن حالتها فى تدهور مستمر. 

وقالت كلوديت ديون، شقيقة سيلين ديون، لصحيفة “ذا ميرور”، إن حالة شقيقتها فى تدهور مستمر، وإن جمهورها لن يتمكن من رؤيتها على المسرح مجددا. 

إيرادات الأفلام.. أكرم حسني يفوز على الجميع وأحمد فهمي يتقدم

يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم “بيت الروبي” للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم “تاج” للفنان تامر حسني، وفيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي ، وفيلم “مطرح مطروح” للفنان محمود حميدة، بينما انضم كل من فيلمي “مرعي البريمو” لمحمد هنيدي و"ع الزيرو" لمحمد رمضان إلى المنافسة كما عرضت مؤخرا ثلاث أفلام أخرى هي: “العميل صفر، ووش فى وش، وخمس جولات”. 

رضا البحراوي يرزق بمولوده التاسع .. تفاصيل

رزق الفنان رضا البحراوي بمولوده التاسع  “ ريان ” ، وذلك بحسب ما إعلن زوج شقيقته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وقال زوج شقيقته عبر موقع فيسبوك : ريان رضا البحراوي نورت الدنيا ياحبيب ابوك يتربى في عزك يارضا وتعيش وتفرح بيه وبأخواته".

ظهور شيماء سعيد بعد سنوات من الاختفاء وارتداء الحجاب.. فيديو

نشر أحد مصففي الشعر الشهيرين عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” ، صورة له برفقة  الفنانة المعتزلة شيماء سعيد . 

وظهرت شيماء سعيد بعد فترة من غياب وهي ترتدي الحجاب ، بالإضافةإلى  نظارة شمسية . 

بعد غنائها.. وفاء مكي لمنتقديها: صوتي حلو أعمل أيه

وفاء مكي: أجريت عملية تكميم معدة.. وأتبع نظام غذائي ورياضي للتخسيس

عاد من الموت.. فنان سوري يكشف ما شاهده بعد توقف قلبه

كشف الفنان السوري راكان تحسين عن تفاصيل عودته للحياة بعد توقف قلبه لدقائق ، نتيجة تعرضه لانسداد بالشرايين الرئيسية بالقلب ، حيث تم استخدام صدمات كهربائية قوية لانقاذ حياته .

وقال الفنان السوري راكان تحسين فى تصريحات تليفزيونية : أخدوني بشكل سريع  على المستشفى، وفي لحظة لما الممرض بيفك لي زرار القميص، ببص لفوق خلاص بدي أموت ولفت راسي، توقف القلب دقيقتين، وأنعشوني لكن بعد ما كسرولي صدري، صار ضرب على الصدر بعد ما يشتغل، فوقت على وجع بصدري، ودفعت الدكتور.

هانى عادل يكشف كواليس لقائه الأول بـ جاكى شان | فيديو

تحدث الفنان هاني عادل عن كواليس مشاركته في فيلم "Hidden Strike" الذى جمعه بالنجمين جاكى شان وجون سينا والذى يعرض على منصةNetflix.

وقال هانى عادل لعدسة صدى البلد :" لما دخلت اللوكيشن قابلت الفنانة ليلى عزالعرب وشعرت بالاطمئنان.

نجوى فؤاد: ما يحدث في الساحل الشمالي إبتذال.. والمايوهات زمان كانت مكتملة


انتقدت الفنانة القديرة نجوي فؤاد ما يحدث حالياً في الساحل الشمالي، واصفة ما يجري بالابتذال فيما يخص ارتداء بعض الملابس هناك.

وقالت نجوي فؤاد فى تصريحات خاصة: الساحل الشمالى تغير عن الماضي كثيراً ، وأصبح اشبة “ باللبن .. السمك .. تمر هندي ” فقد كانت المايوهات مكتملة ، والبنات محتشمة.
 

الأخبار المحلية والعالمية اكرم حسني Hidden Strike Netflix الفنان امير كرارة الفنان رضا البحراوي العميل صفر أمير كرارة فيلم “مطرح مطروح” فيلم “مستر إكس فيلم “البعبع” فيلم “بيت الروبي” فيلم “مستر إكس” كريم عبد العزيز

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