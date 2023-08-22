هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بالصلاة الرباعية يبطلها؟.. انتبه

لاشك أن الكثير ممن يدركون فضل الصلاة العظيم وأنها ثاني أركان الإسلام الخمسة ، كما أنها عماد الدين ، ومن ثم لا يمكنهم الاستهانة أو التهاون فيها يتساءلون عن هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بالصلاة الرباعية يبطلها ؟، حيث يسعون لأدائها على الوجه الأمثل الذي يرضي الله تعالى عنهم بها ويقبلها منهم ، لذا يبحثون في هدي الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- عن أفضل طريقة للوصول واغتنام أعظم الأجر والثواب ، فيبحثون عن هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بالصلاة الرباعية يبطلها ؟، فلا يمكن لعاقل التفريط فيها بأي حال من الأحوال.

هل قراءة سورة بعد الفاتحة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه لا تبطل صلاة من نسي وقرأ في الأربع ركعات سورة قصيرة بعد سورة الفاتحة ، فلا مانع.

وأوضح “ جمعة” عبر صفحته بموق التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال : ( هل قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الأخيرتين بالصلاة الرباعية يبطلها أو بصيغة أخرى فى الصلاة الرباعية هل لو قرأنا سورة صغيرة في الأربع ركعات تبطل الصلاة؟)، أن الأحسن والأولى والأثوب أن يكونوا مثل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ، الذي قال : ( صلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي).

وأضاف أنه قد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ بالركعتين الأولتين سورة بعد الفاتحة ، فيما يقرأ سورة الفاتحة فقط في الركعتين الأخيرتين ( الثالثة والرابعة ) وذلك في الصلوات الرباعية ، ولكن لو قرأ المسلم سورة بعد الفاتحة في الأربع ركعات فهذا زيادة خير ، ومع ذلك فهذا ليس الأثوب ، فالأكثر ثوابًا هو اتباع هدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وفعله بالاكتفاء بسورة بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية فقط.

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك البعض يقرأون سورة الفاتحة وبعدها سورة قصيرة أما ما تيسر من القرآن الكريم في كل ركعات الصلوات الثلاثية والرباعية مثل صلاة الظهر والعصر.

وأوضح « وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة وهل تنقص ثواب الصلاة الرباعية ؟، ففي صلاة الظهر، الركعتين الأولتين نقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو ما تيسر من القرآن ، أما في الركعتين الآخرتين نقرأ الفاتحة فقط دون أي آيات أو سور أخرى، فهل هذا صحيح؟»، أن ما عليه جمهور الفقهاء ، أنه يقرأ المُصلي في الركعتين الأولى والثانية سورة الفاتحة وبعدها سورة قصيرة أو ما يتسر من القرآن.

وأضاف أن في الركعتين الثالثة أو الثالثة والرابعة من الصلاة الرباعية مثل ( الظهر والعصر والعشاء) يكتفي المُصلي بقراءة سورة الفاتحة فقط دون حاجة لتلاوة سور قصيرة ولا ما تيسر من القرآن ، فلا يقرأ بعد سورة الفاتحة في الركعتين الثالثة والرابعة شيئًا من القرآن الكريم ، منوهًا بأنه إذا قرأ المُصلي في جميع ركعات الصلاة سور قصيرة أو ما تيسر من القرآن بعد قراءة سورة الفاتحة ، فهذا ليس بخطأ ولا يُنقص من ثواب صلاته شيئًا ولا يؤثر على صحتها.

