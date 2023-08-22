ضباب ورياح.. توقعات طقس الإمارات غدا الأربعاء

كشف المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، اليوم الثلاثاء عن توقعات حالة الطقس في الإمارات غدا الأربعاء 23 أغسطس 2023.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الإمارات غدا الأربعاء، صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، ورطبا ليلا وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وأضاف المركز الوطني للأرصاد أن هناك احتمال لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا نهارا.

وأوضح أن "حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية - شمالية غربية، وتتراوح سرعتها ما بين 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س".