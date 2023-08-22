توزيع الأسمدة مجاناً.. تصريحات نارية من بوتين في قمة البريكس| ماذا قال؟

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن التخلي عن الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة فيها لافتا إلي أن العقوبات تعوق إمدادات الغذاء الروسية ومدفوعاتها المصرفية.

ووفقا لما نشرته سكاي نيوز، فإن بوتين صرح خلال كلمته في قمة البريكس قائلا: روسيا مستعدة لتوزيع الأسمدة الروسية المحتجزة في الموانئ الغربية مجانا، ونحن قادرون على تعويض صادرات الحبوب الأوكرانية في ظل الإنتاج الجيد هذا العام.



واضاف بوتين: العالم يشهد ارتفاعا في أسعار السلع الأساسية، ولن نعود إلى اتفاق الحبوب من دون تلبية المطالب الروسية، وروسيا ستظل ملتزمة بتوفير الاحتياجات الغذائية للدول المحتاجة وفي مقدمتها إفريقيا.

وتابع بوتين: بنك بريكس سيكون بديلا لمؤسسات التنمية الغربية، ومجلس أعمال بريكس سيقدم حلولا لوجستية ويبني سككا حديدية بالدول النامية.