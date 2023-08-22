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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بوتين: نناقش الانتقال للعملة الوطنية في مجالات التعاون الاقتصادي خلال قمة البريكس

الرئيس الروسي بوتين
الرئيس الروسي بوتين

قال الرئيس الروسي بوتين إن تبادلات روسيا التجارية مع شركائها ازدادت بنسبة 40.5%، وتجاوزت 230 مليار دولار.

وأضاف “بوتين”، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال قمة البريكس، أن نسبة سكان البلدان المشاركة في مجموعة بريكس أكثر من 3 مليارات نسمة، ووصلت إلى 60% من الناتج القومي الإجمالي العالمي، وتتجاوز مجموعة السبع من حيث تعادل القدرة الشرائية 31.5% مقابل 30%.

الانتقال إلى العملة الوطنية 

وأكد الرئيس الروسي، أن عملية نزع الدولرة مازالت مستمرة ويتم بذل الجهود لجذب آليات التعاون، مشيرا إلى تخفيض نسبة الدولار في عمليات التصدير والاستيراد، ووصلت 28.7% فقط في السنة الماضية. 

واختتم سوف نناقش خلال القمة الجارية كل المسائل المتعلقة بالانتقال إلى العملة الوطنية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي.

بوتين قمة البريكس العملة الوطنية الدولار التعاون الاقتصادى

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