بوتين: نناقش الانتقال للعملة الوطنية في مجالات التعاون الاقتصادي خلال قمة البريكس

قال الرئيس الروسي بوتين إن تبادلات روسيا التجارية مع شركائها ازدادت بنسبة 40.5%، وتجاوزت 230 مليار دولار.

وأضاف “بوتين”، خلال كلمته عبر الفيديو كونفرانس خلال قمة البريكس، أن نسبة سكان البلدان المشاركة في مجموعة بريكس أكثر من 3 مليارات نسمة، ووصلت إلى 60% من الناتج القومي الإجمالي العالمي، وتتجاوز مجموعة السبع من حيث تعادل القدرة الشرائية 31.5% مقابل 30%.

الانتقال إلى العملة الوطنية

وأكد الرئيس الروسي، أن عملية نزع الدولرة مازالت مستمرة ويتم بذل الجهود لجذب آليات التعاون، مشيرا إلى تخفيض نسبة الدولار في عمليات التصدير والاستيراد، ووصلت 28.7% فقط في السنة الماضية.

واختتم سوف نناقش خلال القمة الجارية كل المسائل المتعلقة بالانتقال إلى العملة الوطنية في جميع مجالات التعاون الاقتصادي.