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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتصادي روسي كبير يقترح إنشاء وكالة تصنيف خاصة بـ البريكس

البريكس
البريكس

قال سيرجي ستورتشاك، كبير المصرفيين في VEB.RF، على هامش قمة البريكس المنعقدة في جنوب إفريقيا، إن جميع الظروف موجودة اليوم لبدء الحديث عن إنشاء وكالة تصنيف البريكس.

وأضاف ستورتشاك: "إذا كان هدفنا هو توسيع استخدام العملات الوطنية، فمن المنطقي إنشاء وكالة تصنيف لدول البريكس التي ستصدر تصنيفات بالعملات المحلية".

وأوضح أن توسيع الرابطة بين البنوك، من خلال بنوك التنمية الجديدة، وتكثيف العمل في المشاريع والمبادرات متعددة الجوانب (في مجال التمويل الأخضر والمستدام على وجه الخصوص)، والتنفيذ المشترك للمبادرات العابرة للحدود، بما في ذلك مع بنك التنمية الجديد لمجموعة البريكس، هي أمور واعدة. 

وتابع: "نتوقع أن تتلقى بنوك التنمية تعليمات واضحة من الإدارة للتعامل بشكل أكثر عمقًا مع المدفوعات متعددة المستويات ليس فقط على أساس أرصدتها، ولكن في كيانات متعددة الأطراف أيضًا". 

وأشار إلى أن أحد الجوانب الواعدة هو تنظيم المقاصة بالعملات الوطنية لدول البريكس على منصة المجموعة "بنك التنمية الجديد".

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