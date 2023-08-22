‏رئيس جنوب إفريقيا: مجموعة البريكس تعمل على توسيع التعاون مع عدة دول

قال رئيس جنوب أفريقيا في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة دول مجموعة البريكس، إن الجميع لديهم إمكانية للاستثمار في مجموعة دول البريكس والمجموعة موجودة ليس فقط لتعزيز التعاون بين الحكومات، وإنما أيضا من أجل توسيع التعاون بين شعوب دولنا، كما أنها تعمل على توسيع التعاون مع العديد من الدول، لذلك تم تشكيل لجان مختلفة في البريكس بما يسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية وحتى في المجال الرياضي.
40% من سكان العالم
وأضاف أن مجلس الأعمال في البريكس يعتبر منصة مهمة ومتطورة لتطوير التعاون والنمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مضيفا أن التغيرات التي تجري في اقتصادات البريكس في الـ 10 سنوات الأخيرة كانت قد اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي واليوم نحن معا في دول البريكس نمثل ربع الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية ونمتلك 40% من سكان العالم.