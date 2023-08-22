‏رئيس جنوب إفريقيا: مجموعة البريكس تعمل على توسيع التعاون مع عدة دول

قال رئيس جنوب أفريقيا في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة دول مجموعة البريكس، إن الجميع لديهم إمكانية للاستثمار في ‏مجموعة دول البريكس ‏والمجموعة موجودة ليس فقط لتعزيز التعاون بين الحكومات، وإنما أيضا من أجل توسيع التعاون بين شعوب دولنا، كما أنها تعمل على توسيع التعاون مع العديد من الدول، ‏لذلك تم تشكيل لجان مختلفة في البريكس ‏بما يسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية وحتى في المجال الرياضي.

40% من سكان العالم

وأضاف أن مجلس الأعمال في البريكس ‏يعتبر منصة مهمة ومتطورة ‏لتطوير التعاون والنمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مضيفا أن التغيرات التي تجري في ‏اقتصادات البريكس ‏في الـ 10 سنوات الأخيرة كانت قد اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي واليوم نحن معا في دول البريكس نمثل ربع الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية ونمتلك 40% من سكان العالم.