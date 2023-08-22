عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

‏رئيس جنوب إفريقيا: مجموعة البريكس تعمل على توسيع التعاون مع عدة دول

رئيس دولة جنوب أفريقيا
رئيس دولة جنوب أفريقيا

قال رئيس جنوب أفريقيا في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة دول مجموعة البريكس،  إن الجميع لديهم إمكانية للاستثمار في ‏مجموعة دول البريكس ‏والمجموعة موجودة ليس فقط لتعزيز التعاون بين الحكومات، وإنما أيضا من أجل توسيع التعاون بين شعوب دولنا، كما أنها تعمل على توسيع التعاون مع العديد من الدول، ‏لذلك تم تشكيل لجان مختلفة في البريكس ‏بما يسمح بإنتاج الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية وحتى في المجال الرياضي.

 

40% من سكان العالم

وأضاف أن مجلس الأعمال في البريكس ‏يعتبر منصة مهمة ومتطورة ‏لتطوير التعاون والنمو الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مضيفا أن التغيرات التي تجري في ‏اقتصادات البريكس ‏في الـ 10 سنوات الأخيرة كانت قد اثرت بشكل كبير على الاقتصاد العالمي واليوم نحن معا في دول البريكس نمثل ربع الاقتصاد العالمي وخمس التجارة العالمية ونمتلك 40% من سكان العالم.

البريكس دول البريكس رئيس جنوب أفريقيا المجال الرياضي التجارة العالمية الاقتصاد العالمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عواصف خلال ساعات| الأرصاد تحذر مواطني هذه المحافظات من الرمال والأتربة

متحور كورونا الجديد في مصر رسميا.. 24 إجراء لمواجهة EG.5

التفاصيل الكاملة لأول حالتين مصابتين بمتحور كورونا الجديد في مصر ..خاص

تخطت 100%.. ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية |التفاصيل الكاملة

يا فرحة ما تمت للزعيم| نيمار يصيب جماهير الهلال السعودي بصدمة وخيبة أمل.. القصة الكاملة

اقتراب نجم الزمالك السابق من منصب المشرف على الكرة بالنادي

المجلس السابق وطني|وزير الرياضة يزف نبأ سار لجماهير الزمالك

لو عايز تتوظف فى الكهرباء .. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية ترد على تهديدات الكابينيت الإسرائيلي

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة أدبي وعلمي علوم ورياضة

توزيع الأسمدة مجاناً.. تصريحات نارية من بوتين في قمة البريكس| ماذا قال؟

الأعلى مجموعا.. اعرف موعد بدء مرحلة تقليل الاغتراب بالتنسيق

لو هتبني.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت

رسالة مؤثرة من خالد الغندور لمجلس الزمالك المؤقت الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أدوية وفيتامينات تسبب الإسهال المزمن .. اكتشفها

بعد ظهور المتحور الجديد من كورونا.. معلومات صادمة عنه

ابنة شريف منير تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

بفستان انيق  .. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

سوبر ماريا ماتت.. قصة وفاة فتاة تهز السوشيال ميديا «فيديوجراف»

وظائف مميزة في شركة الكهرباء | اعرف الشروط والتفاصيل

كويتية تعثر على هاتف بوضعية التصوير في حمام السيدات.. فيديو

موعد صرف معاش سبتمبر |تفاصيل مهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الظالمون في النار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ