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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شاور قلبي وناداني.. أغنية لفنان شهير أعادت رضا البحراوي إلى الأضواء

رضا البحراوي
رضا البحراوي

تصدر المطرب الشعبي رضا البحراوي، تريند محرك البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعد الإعلان عن استقباله طفله التاسع. 

 

ويعد رضا البحراوي من أبرز المغنيين الشعبيين، وتصدرت الفيديوهات الخاصة به تريندات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية بعد ظهوره في برنامج صاحبة السعادة. 

 

وكشف رضا البحراوي الكثير من تفاصيل حياته، أثناء حديثه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، وقدم العديد من الأغنيات الشعبية والشهيرة بصوته.

 

ويعد أكثر الفيديوهات رواجا للمغني رضا البحراوي، هو إعادة تقديمه لأغنية شهيرة للفنان جورج وسوف بصوته، وهي “قلب العاشق”، التي تحول اسمها إلى “شاور قلبي وناداني”، وهو المقطع الأكثر انتشارا عبر تطبيق تيك توك. 

 

وصرح رضا البحراوي خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، إنه متزوج من اثنين ولديه 8 أبناء مؤكدًا “بحب العزوة والأطفال”.

 

 

وقال الفنان رضا البحراوي، إنه عمل في أكثر من مهنة وهو في سن صغيرة، موضحًا: "اشتغلت كل حاجة وأنا صغير ومطلعتهاش كدة .. ووالدي ووالدتي على قدهم".

 

واعتاد رضا البحراوي المشاركة مع الفنان محمد عادل إمام في غناء تترات أعماله، وقدم مؤخرا أغنية فيلم البعبع، ويتمتع بشعبية واسعة في الحفلات والمناسبات الاجتماعية خاصة الأفراح. 

رضا البحراوي المطرب الشعبي رضا البحراوي الفنانة إسعاد يونس الفنان رضا البحراوي تطبيق تيك توك جورج وسوف

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